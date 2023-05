Anabel Pantoja y Samuel, de 'La isla de las tentaciones', juntos en las playas de México

Anabel Pantoja ha pasado una semana de ensueño en México. La excolaboradora de Sálvame ha hecho un viaje a las playas mexicanas acompañada de otros influencers y rostros conocidos de la pequeña pantalla como Alba Carrillo o exconcursantes de La isla de las tentaciones.

Entre ellos Samu Chávez, que participó en el reality junto a Tania. Con él ha sido cazada en actitud muy cómplice en varias fotografías que publica este miércoles Lecturas. Tal y como relata la revista, "durante el viaje han sido inseparables, se sentaban juntos y en las comidas y cenas han compartido todos los planes".

Anabel y el futbolista, que ha jugado en el CD Laguna, se conocieron mientras ella era colaboradora de la edición del reality en el que él participaba junto a su entonces pareja, ya que acabaron dejándolo (ocurrió en la hoguera final, emitida en diciembre de 2022).

"Me has dejado el corazón roto. Qué duro es ver que alguien al que quieres ya no te quiere", le dedicó en aquel entonces Anabel al futbolista. Estos días, sus publicaciones son mucho más felices. "Esta semana nunca la olvidaré", escribió recientemente la influencer, en referencia al viaje que acaba de hacer.