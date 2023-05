Belén Esteban recuerda uno de sus peores encuentros con 'haters' por la calle: "¿Me he acostado con tu marido o con tu padre?"

Finalmente, Belén Esteban no entrará a formar parte del equipo de eSports Heretics. No obstante, se ha sentado con Gorgoo, Werlyb y Nil Ojeda para ser entrevistada en su pódcast, Club 113.

En el encuentro, que se publicó este pasado martes, la colaboradora de Sálvame ha repasado toda su carrera y ha comentado uno de los peores encuentros que tuvo por la calle.

Andando por el lujoso barrio de Salamanca, en Madrid, una de las vecinas quiso dejar bien clara su opinión sobre Belén. Según ha recordado, gritó en alto: "Mira la puta esta".

"Me di la vuelta y la llamé", ha relatado: "La tía se quedó blanca y yo la pregunté: '¿Me he acostado con tu marido o con tu padre?'". Ella respondió que no y Esteban no se puedo quedar callada.

"Entonces aquí la única puta que hay eres tú", ha asegurado que replicó. Un intercambio que ya se está haciendo viral en TikTok por la capacidad de la presentadora para defenderse.

Precisamente, la madrileña también ha hablado de su puesto en Sálvame, que llega a su fin pronto. Para ella, no entra en sus planes dejar de trabajar, y aunque no quiere desvelar mucho, ha vuelto a confesar que está preparando otro programa.

Ha dado pistas gracias a las ideas de los presentadores. Ante la sugerencia de que haga algo reaccionando a noticias o viajando por España como Callejeros viajeros, ha señalado que "por ahí va la cosa": "No podemos decir nada, que me cortan el cuello".

Es lo único que no ha confesado en el programa, ya que ha sido muy abierta con los youtubers, hablando incluso de su problema con Toño Sanchís, que aún la debe 400.000 euros.

Además, ha llevado cajas de su salmorejo y gazpacho para regalar a todos, ya que esta entrevista está dentro de su tour para promocionar una nueva línea de la bebida en su empresa alimencia.