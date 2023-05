Belén Esteban se vuelve a dañar la pierna por una caída: "Entré de rodillas a ver al Cristo de la Salud"

Belén Esteban se ha vuelto a dañar la pierna. Esta vez, con una herida, pero provocada también por una caída. La colaboradora de Sálvame se ha echado una crema en directo mientras explicaba lo que había sucedido.

"Me caí el otro día, y me salió una costra muy grande", ha explicado la madrileña. Por esta misma línea, ha contado: "Son las fiestas de mi pueblo, Paracuellos de Jarama, y ayer era el desfile del Cristo de la Salud, y tenía una promesa".

"Pues te tiene manía ese", la ha interrumpido Kiko Matamoros. "Tú te has hecho cristiano para casarte, pero yo soy cristiana", le ha contestado la de San Blas.

"El año pasado con mi caída de aquí no pude ir y no cumplí mi promesa, y con el Cristo de la Salud entramos de rodillas para verle. Yo ayer lo hice y le pedí porque estuve allí, porque tengo una promesa muy grande y no me ha fallado nunca", ha continuado contando.