Las penitencias de Adara Molinero en 'Supervivientes' a cambio de una tarta: "Se me ha hecho la boquita agua"

Los Supervivientes se enfrentaron a la 'Mesa de las tentaciones' durante la noche del martes. Mientras que Laura Madrueño les tentaba con una gran recompensa, les ofrecía una penitencia para poder disfrutarla.

A Adara Molinero le ofrecieron una gran tarta de chocolate, la cual le dejaron probar para aumentar sus deseos de cumplir cualquier reto que le propusieran. "Se me ha hecho la boquita agua", dijo tras lamerse los dedos.

La exconcursante de Secret Story tuvo que aceptar tres penitencias para lograr la tarta completa, aunque el último trozo lo sustituyó por un bocadillo del mismo tamaño y "bien rellenito".

Adara por la tarta de chocolate: 1 día sin ver, atada a Jonan, no podrá comer caliente y Asraf y sin poder hablar 🤔 HOLA?



Pues menuda injusticia, demasiadas penitencias para tan poca recompensa 🤷‍♂️#TierraDeNadie13 #AdaraSv30My #AdaraSv31Mypic.twitter.com/cxmnLoSXjT — 🇨🇺 EL CHICO DE GH💄💫💜✈️💎 (@ElChicoDeGH) May 30, 2023

El primer reto que aceptó fue el de usar unas gafas que no le permitirían ver nada durante 24 horas y estar atada a Jonan y Asraf durante otro día más.

Los siguientes retos los aceptó sin conocerlos. "El público aplaudirá y tú deberás aceptar o no", le dijo Carlos Sobera. Adara aceptó los retos: no comer nada que pasara por el fuego durante una semana, no hablar durante un día entero y cortarse 15 centímetros de pelo.