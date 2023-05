Lydia Lozano habla con la RAE para que acepten términos de 'Sálvame' como 'chuminero' y 'agua con misterio'

Sálvame está luchando en su recta final por conseguir que se les reconozca a otros niveles. Por un lado, el programa de Telecinco está recogiendo firmas para conseguir convertirse en patrimonio de interés cultural, mientras que este martes Lydia Lozano se ha puesto en contacto con la Real Academia Española.

La tertulia quiere que queden registrados los términos que han salido de sus 14 años de historia. Por ello, la colaboradora quería hablar con la RAE y se ha trasladado con las palabras impresas hasta el edificio de la institución cultural.

La colaboradora ha cargado con los términos 'chuminero', 'pulpillo', 'agua con misterio', 'hijo de hospital'... Todos con una historia mítica en Sálvame. Aunque no ha tenido éxito al llegar al edificio, Lydia ha conseguido hablar por teléfono con el personal del lugar.

"Quiero saber el horario de la RAE para hacer unas gestiones", le ha explicado. Sin embargo, cuando Lozano le ha dicho a David Valldeperas que no escuchaba al hombre, se ha creado un malentendido. "Primero de todo, a mí no me insulte", le ha contestado el hombre tras la llamada, lo que ha arrancado una carcajada en plató.

Tras solucionar esta primera impresión, el hombre le ha explicado: "No admite visita la Academia. Si quiere hacer una gestión, mande un correo electrónico o póngase en contacto con Twitter". Pese a su insistencia, el conserje no ha dado su brazo a torcer.