La familia de Ginés Corregüela se pronuncia sobre la pedida de mano de Yaiza Martín: "Que le dure lo que le dure"

El viernes pasado Sálvame vivió la pedida de mano de Yaiza Martín a Ginés Corregüela. La polémica pareja protagonizó un bonito momento en la tertulia de Telecinco, y este martes la familia del 'Rey del bocadillo' se ha pronunciado sobre este hecho.

Pese a que la canaria no es del agrado de las hermanas del de Jaén, el influencer le dio el 'sí, quiero' a su novia. El espacio de tardes ha hablado con los familiares que han querido pronunciarse.

"A mí, ahora mismo, esa persona no me gusta", repetía tras la noticia su hermana Luisa. No obstante, ha añadido: "Si ella quiere hacer vida con mi hermano, que la haga. Que le dure lo que le dure".

Por otro lado, su hermana Paqui no se ha mostrado tan comprensiva: "Me voy a callar. La tensión no la tengo muy bien y prefiero no verlo. Me duele". "Yo no estoy para bodas. Ay... Ya son tantas cosas... Ya no puedo más, la verdad", ha dicho, por su parte, su hija Laura.