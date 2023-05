Paula Gonu, jueza invitada en el nuevo episodio de 'Disaster Chef', el programa de cocina de Ibai Llanos

Ibai Llanos ha anunciado la última entrega de Disaster Chef antes de la gran final, que tendrá lugar la semana que viene con los ganadores de los cuatro primeros episodios.

En esta segunda edición del programa de cocina de streamers, los jueces han ido variando en cada capítulo. En esta ocasión será la ganadora del año pasado, Paula Gonu, quien evaluará los platos junto a Spursito.

Los ganadores se enfrentarán a los anteriores triunfadores en apenas siete días para luchar por los 50.000 euros de premio que dará Llanos a la mejor pareja de cocineros.

DISASTER CHEFS: ÚLTIMO PROGRAMA.



MAÑANA A LAS 19:30. pic.twitter.com/ElTEx9dZvd — Ibai (@IbaiLlanos) May 29, 2023

Este martes 30 de mayo competirán la pareja de tiktokers Viruzz y Andrea Garte, los streamers Shadoune y Mayichi, el periodista Siro López junto a Julita, los creadores Karchez y Rioboo, y Axozer con Imantado. También, Paracetamor acudirá con Zeling.

Como siempre, con Ibai y Masi de presentadores, deberán enfrentarse a dos pruebas diferentes con un ingrediente que descubrirán en el momento y después al reto final de crear un menú completo.

En el programa anterior, fueron Telmo Trenado y Benji Verdes los que consiguieron el pase a la final junto a Adri Contreras y su madre, que ganaron en el primer capítulo.

No obstante, aún no queda claro si Cristinini y Reven estarán en esta última competición después de desvelarse que hicieron trampas en la primera prueba con unas croquetas de microondas. Si no, serían Espe y Guanyar los terceros clasificados.