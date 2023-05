Así es Rob Kardashian, el hermano más desconocido de Kim, Kourtney y el resto de hermanas del clan

Sus nombres son más que conocidos: Kimberly, Kourtney, Khloé, Kylie, Kendall, Kris. Y sus apellidos, aún más: o Kardashian o Jenner. Pero entre todas esas mujeres que forman una de las familias más mediáticas y millonarias del mundo hay un único hombre que a día de hoy pasa desapercibido, aunque no siempre fue así, y cuyo nombre no empieza por la letra K porque había que honrar a su padre. Él es Robert Kardashian Jr.

Nacido en marzo de 1987, Rob Kardashian es el pequeño y único varón de los cuatro hijos que tuvo Kris Jenner mientras estuvo casada con el abogado Robert Kardashian, famoso por ser quien defendió a O. J. Simpson en su célebre juicio. Además, junto a su hermana mayor, Kourtney Kardashian —y a la espera de si Kim Kardashian se saca o no la carrera de Derecho—, es el único que ha asistido y se ha graduado en una universidad.

En su caso fue en la University of Southern California, dentro del grado de la Marshall School of Business, donde estudió Empresariales y que acabó en mayo de 2009. Aunque su rostro es menos conocido ahora, al comienzo sí que apareció en varias ocasiones en el primer reality show de su familia, Keeping up with the Kardashians.

ROB KARDASHIAN JR ATE THE GUY IN THIS PICTURE. pic.twitter.com/HwbG8aRHHg — BIRD MAN BAD (@interwebTREV) March 17, 2019

Entre 2007 y 2021 ha aparecido en 90 de los casi 300 episodios que conformaron el espacio mientras estuvo en antena. No fue el único programa en el que participó, dado que consiguió notoriedad siendo concursante de la edición norteamericana de Bailando con las estrellas [Dancing with the Stars], llegando hasta la final, donde quedó en segundo lugar junto a su compañera, Cheryl Burk.

Aquello sucedió en 2011. Y con la notoriedad que adquirió comenzó a montar sus propias empresas, si bien ninguna de ellas da ni remotamente tantos beneficios como las de sus hermanas. Así, se aventuró con una salsa picante, llamada Grandeza; la confección de calcetines, Arthur George; y la marca de ropa Halfway Dead.

Rob Kardashian, que con anterioridad había estado saliendo con la actriz y cantante Adrienne Bailon —quien le acusó de infidelidad— y con la también artista Rita Ora, si bien duraron muy poco, sufrió sin embargo varios problemas de salud mental, que se agravaron con un diagnóstico de diabetes tipo 2 (en 2015) y una vida sedentaria y de ciertos excesos.

Esto provocó que aumentase significativamente de peso, lo que conllevó a su vez que se alejase de las redes sociales. Sin embargo, poco después encontró el amor: a primeros de 2016 estaba saliendo con la celebrity y modelo Blac Chyna —cuyo exnovio, Tyga, salió con su hermana Kylie Jenner—.

young rob kardashian was so hot😍 pic.twitter.com/kzHsnIFK7n — 🅰🅶 (@tweetymouth7) February 25, 2023

En noviembre de 2016 nació su única hija —segunda de su pareja—, Dream Renée Kardashian, al tiempo que protagonizaban su propio reality, Rob & Chyna. Sin embargo, y a pesar de que habían firmado para una segunda temporada, los problemas en la pareja se agravaron de tal forma que acabaron en los tribunales por la custodia de la pequeña.

En este caso, que luego se ramificó, intervino toda la familia Kardashian, dado que Rob llegó a publicar en 2017 en su cuenta de Instagram varios nudes de Blac Chyna mientras que el propio hijo de Kris Jenner presentó cargos más tarde en contra de la modelo acusándola de violencia doméstica.

Desde entonces, prefiere dedicarse a su hija a tiempo completo, razón por la que no aparece en las reuniones familiares y por la que su cuenta oficial en Instagram, dado que la anterior fue dada de baja, es manejada por la empresa Jenner Comunicaciones, que preside su madre.