Catalá insiste en gobernar en solitario y buscar después acuerdos "puntuales"

La futura alcaldesa de Valencia, la popular María José Catalá, ha empezado este lunes a trazar su hoja de ruta de cara a la constitución de la nueva Corporación municipal, que tendrá lugar el próximo 17 de junio. La principal duda radica en si formará un gobierno local con Vox a través de un pacto global o si será investida con los únicos votos del PP como lista más votada. Y, según apuntó ayer y como ya dejó entrever en una entrevista con 20minutos, se inclina por esta última opción y por buscar después acuerdos "puntuales" para sacar adelante los presupuestos y las ordenanzas.

Según ha expuesto la ganadora de las elecciones locales en entrevistas en À Punt y en la Cadena Ser, la ley electoral permite que la lista más votada en los ayuntamientos pueda "alcanzar la alcaldía sin necesidad de unos preacuerdos" si no hay mayoría absoluta, lo que le liberaría de la presión de tener que sumar los cuatro concejales de Vox a los 13 del PP con carácter previo. Por ello, afirma que llegará "muy tranquila" al pleno de constitución. "Después tendremos que buscar en las fuerzas políticas con representación acuerdos puntuales para buscar consenso. Somos muy conscientes de esa realidad", afirmó.

Además, admitió que está por ver el impacto que tendrá el adelanto de las elecciones generales anunciado ayer por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para el 23 de julio. "Habrá que ver cómo afecta a los posibles pactos" a nivel municipal, afirmó.

Lo primero que hará, según detalló, es solicitar un traspaso de delegaciones y de competencias con el actual equipo de gobierno local, y se muestra segura de que será "tranquila y normal" y "a partir de ahí, entablar conversaciones con la actual Corporación y los grupos que han obtenido representación". De hecho, reveló que ya habló la noche del domingo con el alcalde en funciones, Joan Ribó, en una conversación "muy cariñosa" en la que ambos se dieron la enhorabuena por la campaña y el todavía primer edil le felicitó por su victoria.

Preguntada por si teme que pueda haber un pacto nacional entre PP y Vox que le obligue a reservar para los de Abascal algún puesto de responsabilidad, dijo que esta cita "cambia a todos un poco el tablero". "La verdad es que la política nacional nos ha dado la vuelta y hay que ver en este nuevo escenario cómo vamos a enfocar estos futuros pactos o acuerdos o las negociaciones que tengan que establecerse", manifestó.

Catalá añadió que pretende ser "una alcaldesa para todos. Para los que me han votado y para los que no. Valencia está por encima de todos. Ayer [por el domingo] ganó la Valencia trabajadora, libre, líder y orgullosa. Me voy a dejar la piel por todos los valencianos. Voy a trabajar incansablemente para solucionar sus problemas y que tengan la ciudad que merecen", expuso.

La responsable popular también ratificó las medidas que tomará en sus 100 primeros días al frente de la gestión municipal: "Una bajada de impuestos, un plan de choque de limpieza, sacar oposiciones para poner 500 policías más en la calle y empezar a construir vivienda pública para que los jóvenes puedan emanciparse y desarrollar su proyecto personal y profesional".

En todos los distritos

Catalá valoró también el respaldo obtenido por su candidatura en el conjunto de la ciudad. En esta línea, se mostró "muy contenta y orgullosa de que todos los 19 distritos de Valencia hayan confiado en el Partido Popular. Somos la primera fuerza política en todos y les aseguro que no les voy a fallar", señaló.

"Más de 151.000 valencianos han confiado en el proyecto que encabezo. Hemos obtenido un 36,62% de los votos y somos el partido político que más ha crecido en estas elecciones", dijo la cabeza de lista del PP, que también agradeció la "alta participación" registrada en las elecciones del pasado domingo.