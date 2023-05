La delicada situación de AuronPlay con Twitch: "No tengo contrato, pero aún no tengo la libertad para irme"

Hace casi un mes que AuronPlay tendría que haber anunciado su renovación con Twitch, ya que su contrato terminaba en abril. No obstante, parece que el futuro del streamer aún sigue en el aire.

Tras haber dejado pistas de que estaba interesado en YouTube, parece que el cambio de plataforma no es tan sencillo. El catalán ha confesado que, a pesar de no haber llegado a un acuerdo aún, no es libre.

"No tengo contrato con Twitch, pero aún no tengo la libertad para trabajar en otras plataformas", ha confesado en un directo en la plataforma de Amazon.

"Estoy trabajando para renovar o para conseguir la libertad", ha explicado entonces. "La gente se piensa que es una llamada de teléfono, pero son negociaciones, papeleo, condiciones, es algo asqueroso", ha añadido.

Eso sí, la etapa del misterio ha acabado. AuronPlay quiere quedarse "encantado" en Twitch, pero parece que no están llegando al acuerdo económico deseado.

"O me quedo aquí o consigo mi libertad y hago lo que quiero y me voy a otra plataforma o hago directo en varias plataformas", ha reiterado de nuevo, no cerrando las puertas a directos simultáneos o, incluso, a "ver una película en directo en Kick".

"Mi idea principal es quedarme, si no se llega a un acuerdo lucharemos por la libertad", se ha lamentado, asegurando que es complejo que Twitch deje tan fácilmente que se vaya uno de sus mayores creadores.