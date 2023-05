ElXokas, decepcionado con El Rubius por su participación en 'Mask Singer': "Se ha vendido a la tele"

Tras la sorprendente actuación de El Rubius en Mask Singer bajo el personaje de Tigre, ahora están comenzando a hacerse virales las reacciones de sus compañeros en directo.

ElXokas se encontraba retransmitiendo en Twitch cuando el programa reveló que el streamer se encontraba debajo de la máscara. Al principio su amigo, que no sabía nada, no creía que fuera real.

El gallego reaccionó en completo shock al vídeo, como ha recopilado muy irónicamente un usuario de TikTok, comparándole con todas las fases de aceptación del luto: "¿Esto que cojones es? No es una IA".

"¿Esto cuándo ha pasado?", se preguntaba muy confuso, viendo cómo El Rubius salía de un disfraz de Tigre: "Esto ha pasado. Ha ido a la tele y se ha vendido a la televisión".

"Ha tirado por tierra nuestra lucha", añade también, bromeando que es un punto negativo para "El Rabioso", como le llama. No obstante, queda claro el rechazo que los streamers tienen en general al mundo de la televisión.

El propio Rubius, de hecho, confesó que había negado al principio la invitación, pero que había decidido aceptarla por su madre, que es muy fan del programa en Noruega.

Un sacrificio por su madre que AuronPlay no fue capaz de hacer, ha confesado en directo, después de conocer la noticia. "A mí me lo ofrecieron en su día, me enviaron 25 emails", ha confesado

"No voy ni cobrando", ha añadido: "Mi madre también me lo dijo, que quería verme en la tele. 'Ve tú, mamá', la dije. Lo que me faltaba a mí, disfrazarme de langosta y ponerme a cantar delante de Ana Obregón".

Aun así, se alegra de que El Rubius haya tenido una buena experiencia: "Si le ha hecho gracia y le ha hecho ilusión ir, me alegro. Si se lo ha pasado bien, me alegro también".