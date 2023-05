El desgarrador testimonio de Yaiza Martín: su dura infancia y el trágico accidente que le "paró la vida"

Yaiza Martín se sometió a una sesión de hipnosis en Fiesta que le hizo indagar en los momentos más duros de su pasado, tal y como ya han hecho otros rostros famosos de la cadena como Ana María Aldón, Amor Romeira o Makoke.

Una acción que dejó muy tocada anímicamente a Yaiza, que tuvo que ser atendida por el servicio médico de Mediaset. Incluso tuvieron que parar el programa -cuando trataba ya otros temas- para ver qué le pasaba a la exconcursante.

Así, María Verdoy pidió paso a Emma García con urgencia para comunicar la última hora sobre su salud. "Sabemos que Yaiza estaba pasando por un momento muy delicado, que está muy nerviosa, pero, hace unos segundos, le ha dado un bajón de tensión, un vahído", relató la periodista. "Tenemos ahora mismo al servicio médico con ella", detalló.

Los resultados de la sesión de hipnosis se vieron este domingo. Se pudo ver a una Yaiza mostrando su lado más vulnerable y contando sus pasajes más oscuros. Entre ellos, su dura infancia, marcada por la mala relación con su madre. "Yo siempre era la mala y siempre me portaba mal. Mi madre siempre me decía que tenía que jugar con niñas y yo me iba con los niños a jugar al fútbol. Le tenía que mentir y le mentí mucho para poder hacer lo que me gustaba. Me pegaba hasta que llegábamos a mi casa y cuando llegábamos a casa me pegaba con la coleta contra la pared. Me tenía que llevar al médico y hasta que llegaba me estaba pegando porque… te lo dije, te lo dije. Mi madre siempre me pegaba, todos los días", explicó Yaiza. "Cuando ella gritaba, yo gritaba más. Me quise defender. No nos entendíamos porque somos iguales, pero yo la quiero mucho", confesó.

La canaria también revivió el accidente que sufrió cuando era joven. "Yo me apunté a una academia de Policía local, había una cafetería enfrente y había que cruzar la carretera. Todos cruzaron un paso de peatones y dicen: 'corre, que viene un coche'. Vi dos luces que venían muy rápido y me metí detrás de unos cubos de basura y al meterme detrás se llevó a los cubos de basura por delante y a mí también", relató. "Yo recuerdo todo, pero no tenía dolor. Yo no sentía nada, las piernas, nada’", detalló Yaiza, que explicó que se quedó en silla de ruedas durante un tiempo y que eso le truncó todo porque "se le paró la vida".

En la hipnosis también salió su relación con Ginés. "Lo quiero mucho, me siento protegida con él. Me deja ser yo misma, no tengo que fingir... Si estoy loca porque me gusta reír o hacer bromas, me deja. Yo le quiero mucho porque me escucha y también me entiende y también me corrige", dijo la canaria sobre su pareja.