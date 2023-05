Marta López carga contra 'Fiesta' por hablar "de forma peyorativa" de su cambio físico: "Tenía anorexia, os debería dar vergüenza"

Marta López Álamo ha estallado contra Fiesta por unas imágenes donde se observaba la evolución física de la modelo y los distintos retoques a los que se ha sometido.

"Tenía anorexia y había cogido 20 kilos en un mes. Esas fotos que usáis son de cuando tenía mi trastorno y luego cuando estaba hinchada por un proceso de recuperación del TCA, así que os debería dar vergüenza comparar con ese tipo de fotos. Así lo digo", ha comenzado explicando la pareja de Kiko Matamoros en sus stories.

Muy enfadada, ha continuado: "Con 14 años tenía cara de niña enferma porque lo estaba. Y cuando cogí 20 kilos estaba en un momento de transición. Fin".

"Ya lo he contado yo, pero por supuesto que no tienen en cuenta que la forma de la cara me cambia aparte de crecer, por haber tenido un problema muy grave, además del cuerpo", ha denunciado la modelo.

Así, ha zanjado: "Que comenten mis retoques genial, pero ¿decir que parezco otra persona de manera peyorativa? Por suerte soy una persona sana y feliz".