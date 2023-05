El estado de salud de José Manuel Parada tras su última operación: "Ha sido preocupante"

A finales del mes de abril, José Manuel Parada tuvo que pasar por el quirófano. "Lo peor ya pasó", indicaba con una foto desde el mismo centro hospitalario, tranquilizando a sus más allegados.

Entonces, aseguraba que quería recuperarse lo antes posible. Y así lo ha hecho, aunque para eso ha necesitado un mes, tal y como él ha revelado ahora.

El presentador ha dado más detalles sobre su problema de salud y ha asegurado que que llegó a temer por su vida. "La verdad es que ha sido preocupante, porque meterte en un quirófano no es algo que alegre. Llevaba tres años tratando de no operarme de un problema que tenía, pero ya llegó un momento que no llegó más remedio. Llegué a despedirme, porque nunca se sabe", ha admitido.

"Salió todo bien pero he tenido una comparecencia un poco larga. Pero ya tengo el alta y a partir de ahora comienzo una nueva etapa de mi vida", ha relatado a los micrófonos de Europa Press.

Asegura que este "susto" no le ha cambiado su forma de ver la vida, pero sí a saber qué es lo importante: la salud. "El dinero y el amor vienen después".