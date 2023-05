Coldplay sube al escenario a cantar a un fan con autismo en un concierto de Barcelona

"Different is OK" (Ser diferente está bien), estas fueron las palabras ya hace un año del grupo británico Coldplay cuando sorprendió a sus fans sacando a cantar en el escenario a un chico con autismo en Ciudad de México. Esta vez ha ocurrido en Barcelona, durante uno de los conciertos de su gira Music Of The Spheres World Tour que ha tenido lugar este sábado en el Estadi Olímpic Lluís Companys, durante su tercera actuación en la capital catalana.

El grupo configurado por el pianista y vocalista Chris Martin, el guitarrista Jonny Buckland, el bajista Guy Berryman, el baterista Will Champion y el director creativo Phil Harvey, ha manifestado siempre una conexión cercana y generosa con su público, algo que ha quedado patente también en esta ocasión.

Así, este sábado, durante el tercero concierto de la banda en Barcelona, Coldplay sacó a compartir escenario con ellos a un joven fan con autismo, que cantaría junto a Chris Martin ante más de 50.000 personas.

Un fan con autismo le pidió a Coldplay que lo subieran al escenario a cantar 'Til Kingdom Come' y le hicieron su sueño realidad. 🥹 #ColdplayBarcelona



🎥: @coldplay pic.twitter.com/DHzKoAM4Tg — Coldplay videos (@coldplayvid) May 27, 2023

Juntos interpretaron al piano Til Kingdom Come, una emotiva joya de la música contemporánea, que ha quedado grabada como una de los episodios más conmovedores y emocionantes de la gira por nuestro país.

Excitado y conmovido por las circunstancias excepcionales junto a uno de sus ídolos, el joven compartió con Martin que la música y las letras de Coldplay le habían salvado la vida, tal como ha confirmado su familia. Este testimonio no tardó en hacerse eco en las redes sociales, generando nuevamente una ola de fascinación y entusiasmo por la banda británica.

Entre las respuestas a este emocionante vídeo, destacó la de la madre del joven, quien expresó en Twitter su regocijo y admiración: "¡Es mi hijo! Siempre ha sido un gran fan de Coldplay desde los 6 años. Aprendió sobre fe, esperanza, positividad y bondad de ellos. Los sueños pueden alcanzarse, a veces con sacrificios, pero siempre son posibles. Te amo hijo, te lo mereces".