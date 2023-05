El secuestrador de Maracena: "Berta me dio cocaína para que me envalentonara el día del secuestro"

Pedro Gómez Rosa, exnovio de la alcaldesa de Maracena (Granada), Berta Linares, y detenido por el secuestro de la concejal Vanesa Romero, ha declarado ante el juez que la regidora le dio cocaína para afrontar el delito.

"Una semana después de la reunión, Berta me dio una bolsita de cocaína y me dijo que era de parte de Noel (López, secretario de Organización del PSOE andaluz) para que la tomara y me envalentonara el día que iba a cometer los hechos", declaró Gómez Rosa ante el juez.

El día de los hechos, el pasado 21 de febrero, Gómez Rosa retuvo con un arma blanca y una pistola simulada a Vanessa Romero, concejal y compañera de la alcaldesa en el equipo de gobierno, con quien mantenía enfrentamientos previos y de quien supuestamente temían que hiciera públicos expedientes sobre urbanismo que comprometerían la gestión de López y Linares al frente del Ayuntamiento, según consta en el auto judicial con las declaraciones de ambos.

Por su parte, Berta Linares ha negado cualquier implicación en el secuestro de la concejal, y ha lamentado que el final del secreto de sumario perturbe el 28M, marque su imagen y le prive de unas elecciones limpias.

Linares ha hecho estas declaraciones en una comparecencia ante los medios, en la que no ha permitido preguntas, que se ha producido un día después de trascender que el Juzgado de Instrucción 5 de Granada la considera presunta inductora del secuestro junto al secretario de Organización del PSOE-A, Noel López, y al concejal de Urbanismo de Maracena, Antonio García Leyva.

La alcaldesa ha reconocido su sorpresa por los plazos judiciales y ha criticado que se levante el secreto de sumario a "dos días" de las elecciones, lo que ha pronosticado tendrá un impacto en los resultados.

Ha defendido la inocencia de los tres socialistas vinculados a la retención ilegal de la concejal de Maracena, ha adelantado que colaborará con la justicia y ha criticado el daño a su imagen y que la priven de unas elecciones transparentes y sin mancha.

"Me llama enormemente la atención, como podéis imaginar, que después de tres meses de prorrogar un sumario, a dos días de las elecciones se abra. Me parece increíble, lo único que va a conseguir es perturbar el resultado de unas elecciones", ha destacado la alcaldesa socialista de Maracena, que ha sido recibida con aplausos en un salón del Consistorio.

Visiblemente afectada, ha pronosticado que el tiempo demostrará su inocencia y ha lamentado que, cuando eso ocurra, nadie podrá devolverle unas elecciones "limpias".