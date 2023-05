"Zenutrio", o la forma en la que Pantomima Full ve los retiros de silencio

El dúo cómico Pantomima Full parodia cada viernes a un personaje, moda, costumbre o cualquier otro elemento que les inspire para hacer algo de humor con cosas cotidianas y ese ha sido el caso de su último vídeo, que han dedicado a los retiros de silencio.

El personaje principal, interpretado por Alberto Casado, la mitad de Pantomina Full junto a Rober Bodegas, es un hombre que habla sobre el retiro de silencio que acaba de terminar.

"Perdonad si estoy torpe, pero he estado tres días sin hablar nada", dice, mientras reconoce que visto desde fuera puede parecer una secta. "Son una secta", sentencia uno de los rótulos que acompaña siempre a las imágenes.

"No hay móviles, no hay libros, no hay pelis... Te das cuenta de lo mucho que tiramos de esas cosas y lo poco que te escuchas a tí mismo", explica el personaje. "No se escucha porque no se aguanta", le replica un rótulo.

El personaje asegura que conecta mucho más con la gente que tomando algo por ahí y que lo hace a través de una mirada, aunque aparezca mirando solo a una de sus compañeras. "Calladito está más guapo", puntualiza otro rótulo.

"Me ha costado 600 euros, te dan de comer, te dejan la esterilla...", afirma pareciéndole todo un chollo, por lo que el último rótulo le califica como un "zenutrio", jugando con la palabra "zen" y el término "cenutrio".