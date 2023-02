La parodia de Pantomina Full de la gente que se pasa de correcta: "Ser bueno no es suficiente"

El dúo cómico Pantomima Full ha hecho su habitual vídeo paródico de los viernes, en esta ocasión poniendo en el foco a ese tipo de personas que no pueden ser más correctas: buenas, formales y de fiar y que, paradójicamente, acaban por perder todo su carisma precisamente por eso.

Rober Bodegas, la mitad junto a Alberto Casado de Pantomima Full, se mete en el papel del amigo del personaje al que se refiere, un tal Fran, al que interpreta el cómico Diego Fabiano.

Bodegas comienza a describir a su amigo Fran, un tipo que es "muy, muy buen tío", una "gente que es buena de verdad", según dice, lo que le merece uno de los rótulos que aparecen en el vídeo, en el que se lee "Bondad: 99".

A partir de ahí y en base a lo que cuenta Bodegas, la puntuación del buenazo comienzan a bajar en diferentes conceptos. "Sabes que no te va a fallar, no se enfada, no se pica, no te la guarda, es un pedazo de pan". Eso le da una puntuación en carácter de "22".

Tampoco ser buena persona le ayuda en el amor, porque a pesar de que su amigo le busca citas a Fran, "no cuajan", quizá porque, según el vídeo tiene "Atractivo: 19".

Como no sabe decir que no y accede a todo lo que le pidan, su asertividad, la capacidad de decirle a los demás cómo nos sentimos y lo que necesitamos, se queda en una baja puntuación, un 14. Como nunca se ha metido en líos, su Diversión es de apenas un 8. Y, como tampoco es que sea la alegría de la huerta, su carisma de queda en un cero.

Así, su "media como claval se queda en un 27". "Yo lo veo bien, no sé... es justo", dice Fran para acabar el vídeo.