Tamara Falcó comenta en 'El Hormiguero' las últimas novedades sobre su vestido de novia: "Tengo algo que ponerme en mi boda"

Tras la entrevista a Hombres G (que presentaron su gira 40 años y seguimos empezando) este jueves, Pablo Motos dio paso a la tertulia de actualidad con Tamara Falcó, Cristina Pardo, Nuria Roca y Juan del Val.

El primer tema que quiso abordar el presentador fue el de las últimas novedades sobre el vestido de novia de la hija de Isabel Preysler: "Hay un debate nacional", señaló el valenciano.

"¡Tenemos vestido!", exclamó la colaboradora, que explicó que se había puesto en contacto con Wes Gordon, que trabaja para Carolina Herrera, para que le diseñara su vestuario.

La marquesa de Griñón contó que "como tengo el número del diseñador en el móvil le llamé y le dije que había pasado un temita… que no tenía vestido".

Tamara Falcó, en 'El Hormiguero'. ATRESMEDIA

"Ha sido la prueba más maravillosa que he tenido. Los vestidos, los bordados, el equipo… Todo era fantástico. Me he sentido súper escuchada", comentó la madrileña

Falcó destacó que en su prueba en Nueva York estaban "Wes, su ayudante, que era una chica vasca, la patronista, la responsable de Marketing... Había bastante gentío, pero fue fenomenal. Y, por lo menos, tengo algo que ponerme en mi boda...".