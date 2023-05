Hombres G responden en 'El Hormiguero' a los que les llaman homófobos y machistas por las letras de algunas canciones

El Hormiguero acabó su semana con la música como protagonista gracias a la visita de uno de los grupos más conocidos del panorama nacional, Hombres G, que presentaron su gira 40 años y seguimos empezando.

Pablo Motos quiso saber qué sucedería si en un concierto no tocaran uno de sus mayores éxitos, Devuélveme a mi chica: "Nunca lo sabremos...", respondió Rafa Muñoz, dejando claro que es un tema que siempre cantarán.

No obstante, el presentador les comentó: "A vosotros os han llamado homófobos por esa canción y machistas por Voy a pasármelo bien. ¿Hay mucho mamón que le gustaría censurarlo todo?".

"Ahora más que nunca", señaló el guitarrista. "Es gente que se dedica a revisar el pasado en vez de intentar cambiar el presente o prepararnos para un futuro mejor", señaló David Summers.

Hombres G, en 'El Hormiguero'. CARLOS LÓPEZ ÁLVAREZ

"Que dejen el pasado en paz. Nosotros fuimos de los primeros que contemplamos el consentimiento, decíamos: 'suéltate el pelo y, si quieres, el sujetador'", añadió.

"¿Cómo lleváis que hay que estar pensando lo que dices por si estás molestando?", les preguntó el presentador. Javier Molina le dijo: "Yo me niego".

"Si no tendríamos que censurar a Lorca, a Machado, a Cervantes... a todo el mundo. Me parece que la cosa se ha ido de madre completamente. Eso no es forma de respetar, al contrario, es intolerancia. Es cortar la libertad de expresión, en mi humilde opinión", destacó el batería del grupo.