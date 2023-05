Violeta Mangriñán se rompe al reflexionar sobre su decisión de mudarse a Valencia: "La película ha cambiado"

La vida te obliga continuamente a decidir y, cuando lo haces, siempre existe la posibilidad de equivocarse. Este pensamiento es el que ronda por la cabeza de Violeta Mangriñán desde hace un tiempo, tal y como ha contado ella misma este jueves en Instagram. Y es que ahora siente dudas sobre si su decisión de mudarse a vivir a Valencia fue la más acertada.

Con los ojos vidriosos y víctima del estrés, la influencer ha compartido unas stories en las que hablaba sobre el esfuerzo que le supone viajar continuamente desde su ciudad natal hasta otros lugares por motivos de trabajo.

"Amo Valencia, amo vivir aquí y amo mi casita, pero veremos hasta cuándo aguanto viviendo en el AVE. En mi cabeza los números quedaron muy bien, pero en semanas como estas de viajar sin parar, más la regla, mi cabeza se replantea si tomó la decisión correcta al mudarse", se ha sincerado la exconcursante de Supervivientes.

Violeta Mangriñán, en sus stories de Instagram. INSTAGRAM / VIOLETA MANGRIÑÁN

La joven no quiere que sus seguidores tomen al pie de la letra sus palabras, ya que atraviesa una época en la que se siente más sensible de lo normal. Sin embargo, no puede evitar ser sincera, porque cuando tomó la decisión de establecer su vida en Valencia junto a su pareja, Fabio Colloricchio, y su hija en común, Gala, Mangriñán todavía no se había planteado la posibilidad de que iba a ser madre.

En estos momentos, "la película ha cambiado". "Cada vez que salgo por la puerta, aunque sea por un buen motivo, mi corazón se queda en casa", explica. No quiere que llegue el día en el que, su hija, siendo más mayor, le diga: "Por favor, mamá, no te vayas". "Ahí sí que la voy a palmar", ha zanjado la influencer.