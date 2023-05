Wagner empieza su retirada de Bajmut mientras Rusia denuncia nuevos bombardeos ucranianos en Belgorod

Los elementos sobre el terreno en la invasión rusa de Ucrania se mueven lentamente con la sensación de que la guerra va a entrar en meses decisivos. Ucrania prepara todavía su contraofensiva mientras Rusia trata de reforzarse con alguna victoria que levante la moral de sus tropas. Así, el Grupo Wagner ha comenzado este jueves a replegar efectivos en la ciudad de Bajmut, según han confirmado la propia empresa y también las autoridades ucranianas, que han matizado que no se trata de una retirada definitiva de la zona. Bajmut, de hecho, es un triunfo que Moscú ya se ha anotado aunque Kiev no la da por perdida todavía.

El jefe de la compañía, Yevgueni Prigozhin, anunció el traspaso de sus posiciones a las tropas del Ejército ruso. "Nos retiramos con mucho cuidado", dijo en un vídeo publicado en Telegram. Prigozhin había amenazado en varias ocasiones con retirarse de Bajmut entre críticas a Moscú por la falta de munición, si bien en las últimas semanas había rebajado el tono de sus mensajes, dirigidos principalmente contra el ministro de Defensa, Sergei Shoigu, y altos mandos de las Fuerzas Armadas.

Vladimir Putin ya se ha anunciado ese tanto y Ucrania, en el otro lado, busca un golpe de efecto en Belgorod, que por segundo día consecutivo ha sido objeto de bombardeos. El gobernador de la región, Viacheslav Gladkov, confirmó este jueves de que han sufrido nuevamente ataques aéreos desde el lado ucraniano, después de que en los últimos días grupos paramilitares desafectos del Kremlin lograran cruzar las frontera y llevar a cabo actos de sabotaje.

Hasta siete localidades han sido atacadas en esta última ofensiva ucraniana, aunque el Gobierno de Zelenski niega la autoría de estos hechos, según ha relatado Gladkov en su cuenta de Telegram, si bien no se han registrado bajas civiles, pero sí algunos heridos de diversa consideración. Mientras tanto, uno de estos grupos opositores, el Cuerpo de Voluntarios Rusos, ha publicado este jueves nuevas imágenes desde el otro lado de la frontera, más concretamente en la localidad rural de Glotovo.

"No necesitamos probar que filmamos nuestros vídeos en la región de Kiev, sino en nuestra patria. Sin embargo, decidimos hacerlo para mantener la buena tradición. Por enésima vez entramos en Rusia, en batallas o en silencio, ya no importa. La llama de la lucha se enciende en todo el país. Espéranos en tu aldea", dice Denis Nikitin , uno de los comandantes del grupo, según recogen medios ucranianos. Por su parte, desde Kiev, que ha negado cualquier relación con estos grupos, han señalado que las últimos hechos ocurridos en esta zona fronteriza son un reflejo de la supuesta inestabilidad de Putin, y no descartan que este tipo de acciones se propaguen más allá de Belgorod.

Son ciudadanos de Rusia, en el territorio de su patria, que actúan de forma independiente

Así lo cree el portavoz de los servicios de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, Andrei Yusov, quien ha subrayado en la televisión de su país que los grupos rusos opositores al Kremlin "actúan de forma independiente" a Kiev. "Son ciudadanos de Rusia, en el territorio de su patria, que actúan de forma independiente, de acuerdo con sus propios objetivos y planes políticos. Ucrania, por supuesto, está observando estos hechos, pero los ciudadanos de la Federación Rusa actúan de forma independiente en el territorio de Rusia", recalcó, antes de asumir que este tipo de acciones "son útiles" para las aspiraciones ucranianas.

España anuncia el envío de más material

Por otra parte, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha informado en una reunión del Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania de la próxima entrega por parte de España de otros cuatro carros de combate Leopard y de una nueva tanda de vehículos blindados TOA M-113. Robles ha participado este jueves por videoconferencia en la duodécima reunión a nivel ministerial del Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania, convocada por el secretario de Defensa de EEUU, Lloyd Austin, a la que ha asistido también el ministro de Defensa ucraniano, Oleksii Reznikov.

Además, siguen los mensajes cruzados entre los actores que participan directa o indirectamente en el conflicto. Y es que la UE ha pedido a China en una reunión a nivel diplomático que influya en Rusia para que ponga fin al "derramamiento de sangre" y a los "ataques indiscriminados" contra objetivos civiles en Ucrania. En este sentido, la Unión ha transmitido su expectativa de que Pekín juegue un papel constructivo en la guerra de Ucrania y use "cada ocasión posible" para influir en Moscú para que "ponga fin al derramamiento de sangre y a los ataques indiscriminados contra la población civil" y proceda a la retirada "inmediata e incondicional de todas las fuerzas y equipos militares de todo el territorio de Ucrania dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas".