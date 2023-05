La amenaza de Ucrania sobre la retaguardia de Rusia gira el conflicto en su favor: "Es una humillación para Putin"

Belgorod. Ese es el nombre que engrosa la lista ahora de lugares importantes de la invasión rusa de Ucrania, por un motivo o por otro. La zona fronteriza entre ambos países fue este lunes objeto de varios ataques y las versiones de Kiev y de Moscú, como de costumbre, confrontaron. Desde el Gobierno de Volodimir Zelenski asociaron estas acciones a ciudadanos rusos contrarios a Putin mientras que el Kremlin miró directamente a Ucrania como responsable de lo sucedido. Pero, por lo pronto, Kiev sostiene que estas maniobras podrían repetirse en otras regiones rusas. De hecho, los combatientes anti Putin que se han adjudicado la incursión en la ciudad aseguraron que su penetración en territorio ruso fue de 42 kilómetros.

"Briansk, Kursk, Voronezh y otras regiones no pueden estar seguras teniendo en cuenta el número de ciudadanos rusos que están contra el régimen y que pueden alzarse en protestas en cualquier parte de Rusia", explicó este martes el secretario del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional de Ucrania, Oleksiy Danilov. "Estoy seguro de que esto será un proceso constante hasta nuestra victoria", sentenció. Pero, ¿por qué suceden ahora estos ataques?

Álvaro de Argüelles, analista de geopolítica de El Orden Mundial, explica a 20minutos que "no es algo totalmente novedoso porque ya hubo un incidente parecido en marzo de este año, pero lo que ha cambiado es la intensidad o la gravedad, porque involucra a muchas más personas y han tomado un mayor territorio que la vez anterior". Para Argüelles sí es "un evento importante" en la guerra, más allá de lo simbólico. "Es una especie de humillación para el Ejército ruso, para Putin, pero es que además lo que consigue es distraer el foco de atención mediática de Bajmut".

Esto provoca que "Ucrania se haga con el control de la narrativa para que no se hable de la victoria rusa en Bajmut, que es la primera en meses", prosigue el analista. "El territorio que han ocupado estas tropas en Belgorod es similar a la propia Bajmut", analiza Argüelles. "Es una victoria comunicativa estratégica para Kiev" y asimismo "expone un hueco en las línea defensivas rusas. Era un territorio que Rusia tenía desprotegido porque no se imaginaba que esto iba a suceder pero ahora se ve obligada a reposiciona fuerzas".

Rusia reaccionó rápido a los hechos y su Ministerio de Defensa aseguró que había "derrotado" a los responsables de los ataques en Belgorod y destacó que los combates se habían saldado con la muerte de "más de 70 terroristas". Las autoridades han confirmado además la muerte de un civil en los incidentes, si bien no han esclarecido por el momento las causas del fallecimiento, que tuvo lugar durante el proceso de evacuación de una localidad. Para el Kremlin, estos hechos "confirman la necesidad de continuar" con la invasión del país vecino, según expresó el portavoz Dmitri Peskov.

Además, Moscú avisó de que va a responder "con dureza" a estos incidentes y Defensa ha hablado de "invasión" por parte una unidad de "nacionalistas ucranianos" en territorio ruso, a través del puesto fronterizo de Kozinka, en Belgorod. "Durante una operación de Contrainteligencia, estas formaciones nacionalistas fueron bloqueadas y atacadas con artillería", expresaron en un comunicado, mientras las acusaciones se ampliaron este miércoles cuando Moscú denunció que embarcaciones ucranianas han intentado alcanzar este miércoles de madrugada un buque militar ruso en aguas cercanas al estrecho del Bósforo, punto de salida del mar Negro a través de Turquía.

Por otro lado, Putin cargó contra la comunidad internacional por, según él, "provocar crisis energéticas y alimentarias en todo el mundo" a medida que avanza la invasión rusa de Ucrania. Durante su intervención en un encuentro de los principales representantes de más de un centenar de países en materia de seguridad, el mandatario ruso ha expresado que la situación actual se debe al "deseo individual de países y asociaciones de mantener su postura dominante en el mundo".

En este sentido, ha acusado precisamente a estos actores de "ignorar por completo los intereses de los demás, así como sus soberanías", según ha recogido la agencia de noticias rusa TASS. "Todo esto, acompañado de un alto potencial militar y una clara interferencia en los asuntos internos de terceros países, ha llevado a países occidentales a tratar de sacar provecho de este tipo de crisis", concluyó.

Las respuesta de Occidente siguen llegando y esta vez la más rotunda ha sido la del Reino Unido. Su ministro de Defensa, Ben Wallace, le ha insistido a Putin en que "no importa cuántos soldados rusos envíe a morir por su ego y sus ambiciones imperiales", ya que Rusia no podrá ganar la guerra mientras continúe el apoyo internacional a Ucrania. "No tendrá éxito, y la comunidad internacional solo se volverá más fuerte para resistir esta agresión", espetó Wallace durante su visita a Kiev para analizar de cerca la formación por parte de los aliados a los pilotos ucranianos.

"Ahora Rusia comienza a darse cuenta de que los aliados de Ucrania estarán junto a ellos en su derecho a la autodefensa y que les ayudarán con todo tipo de armas posibles, comenzando con misiles antitanque y terminando con tanques, Storm Shadow y ya ahora los F-16", expuso en este sentido el jefe de la Defensa británica. Gracias a ese respaldo de los aliados Kiev asume que su contraofensiva sobre el terreno "podría comenzar" pronto, justo en un momento en el que además Moscú está teniendo que desviar tropas precisamente a zonas como Belgorod.

"Muchos civiles todavía están bajo la ocupación rusa, y no se puede perder más tiempo. Ya se dispone de un mínimo de armas mínimas. Todo lo que puedo decir es que comenzará pronto", esgrimió el jefe de los servicios de Inteligencia de la Defensa, Kirilo Budanov, en una entrevista para la emisora japonesa NHK. No obstante, recordó que es necesario que Ucrania cuenta con "importantes reservas" de armamento para continuar con la operación, si bien confía en que la reciente cumbre del G7 celebrada en Hiroshima haya servido para que los socios de Kiev aceleren todos aquellos mecanismos relacionados con los suministros. El aviso de Budanov viene porque Ucrania, además, asume que los combates se darán "durante un largo periodo de tiempo".