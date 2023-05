El 'streamer' Armario Brosh se defiende tras ser acusado de estafa por vender sus juegos para "pagar la entrada de un piso"

La estafa que os ha pegado el tal Armario Brosh a algunos se venía venir.

"Me echan de casa"

"Que no, que es para pedir un crédito para un piso nuevo"

"No acepto donaciones"

"Venga va, acepto donaciones que no las voy a declarar"

"Chicos, no hay crédito pero gracias por la pasta" pic.twitter.com/QW0MDtoiA8