De ganar 'American Idol' a volver a cantar en el metro: "Avergonzada, pero necesito dinero"

En la misma semana en la que William Tongi, más conocido como Iam Tongi, se ha convertido, a sus 18 años, en la persona más joven en ganar el concurso de canto American Idol, otra triunfadora está siendo noticia por su dura historia.

Se trata de Samantha 'Just Sam' Diaz, que ganó hace tres años la temporada 18 del talent musical de la ABC, y que ha declarado recientemente que ha tenido que volver a cantar e en el metro de Nueva York.

"En 2021 estaba muy avergonzada de volver a los trenes. No quería que la gente supiera que legítimamente necesitaba el dinero y no quería que la gente supiera que no era opcional", aseguró la artista, según informa The Sun.

"Estaba decepcionada conmigo misma por permitirme caer tan bajo después de ganar Idol, pero luego tuve que tomármelo con calma y recordar que comencé mi viaje con Idol a los 20 años. Ni siquiera sabía nada sobre Hollywood o la industria de la música”, agregó.

Ella misma lleva tiempo compartiendo sus actuaciones en Instagram, donde se la puede ver interpretando canciones como Easy On Me, de Adele; Listen, de Beyoncé; o Almost Is Never Enough, de Ariana Grande.

Sobre su complicado momento actual, dice: "Todos quieren saber qué pasó y por qué esto o aquello, y algún día responderé esas preguntas, pero, mientras tanto, diré esto: 'nunca esperé ganar, pero lo hice, estaba muy agradecido y sé que la gente siente que los decepcioné'".

"No sabía qué hacer con la victoria, especialmente porque no tenía absolutamente ninguna ayuda", continúa Díaz. "Hay gente que ha tenido más éxito que yo y bien por ellos me alegro por ellos, pero yo no soy ellos. No me gusta mi situación, pero no será así para siempre", agregó Díaz, que se siente esperanzada: "Sé que todo sucede por una razón y sé que esto también pasará sin importar cómo se vean las cosas en este momento".