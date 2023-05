Iam Tongi se convierte en ganador más joven de la historia de 'American Idol', entre acusaciones de "amaño" por su triste historia

William Tongi, más conocido como Iam Tongi, se ha convertido, a sus 18 años, en la persona más joven en ganar el concurso de canto American Idol, además de ser el primer ganador que procede de Hawái, pues es de la localidad de Kahuku, en esas islas del Pacífico (aunque su familia se mudó después a Seattle, Washington).

Iam Tongi, ganó la temporada 21 del programa después de una emotiva interpretación de su canción original, I'll Be Seeing You, dedicada a su difunto padre.

De hecho, el joven se hizo viral gracias al casting que hizo para el programa, donde interpretó esa canción que él mismo había compuesto y que hizo llorar entre otras a Katy Perry, una de las miembros del jurado, junto a Lionel Richie y Luke Bryan.

"Mi papá probablemente estaría llorando en este momento. Mi papá era un hombre duro, pero cuando mi hermano ganó el campeonato estatal de lucha, lloró. Así que puedo imaginármelo ahora mismo", dijo Tongi a Access Hollywood después de la final.

La cantante de country Megan Danielle, de Georgia, quedó en segundo lugar, y Colin Stough, de Mississippi, quedó en tercer lugar, algo que no acabó de gustar a algunos fans del concurso.

Tongi cautivó a los espectadores en su primera audición con una interpretación del tema Monsters de James Blunt que instantáneamente se volvió viral y tuvo más de 22 millones de visitas combinadas en YouTube y TikTok. Esa versión, junto con la de I'll Be Seeing You ocuparon los dos primeros lugares en las listas de iTunes la mañana después de la final.

Siempre que hay un ganador hay quien no lo es y las legiones de fans del segunda y el tercer clasificados cargaron en redes sociales contra Tongi, asegurando que había sido su triste historia por su padre perdido lo que le había hecho ganar y no su calidad vocal.

"American Idol está amañado. Colin Stough fue el mejor"”, tuiteó un espectador enfadado. "El gran tipo hawaiano que tiene la mejor historia triste va y gana. Pensé que se trataba de talento", añadía.

"Obviamente, el arreglo del voto de simpatía está claro", decía otro y uno más: "Pensé que #AmericanIdol era un concurso de canto. ¿Alguna razón por la que obviamente el mejor cantante no ganó? Curioso…".