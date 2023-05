Las 10 (y alguna más) canciones que convirtieron a Tina Turner en ‘the best’

Tina Turner falleció este miércoles, según un comunicado, "en paz". Una paz que no encontró en muchos momentos de su vida. Tampoco encima de un escenario, donde no era precisamente tranquilidad lo que transmitía. Turner fue un animal escénico, un personaje reconocible no solo por su característica voz ronca parodiada hasta la saciedad o su silueta coronada con su caballera leonina, sino sobre todo por sus movimientos y entrega ante el público en directos eléctricos y casi inconcebibles.

Un torbellino que supo reponerse de muchos reveses a través de la música. Cuando empezó a festejar con Ike, su primer marido, productor musical y producto a su vez de muchas de sus pesadillas, cantaba a "una tonta enamorada". Rotos los lazos con su maltratador, ya en el olimpo de la música en solitario y por méritos propios, se permitía entonar: "¿Qué tiene que ver el amor con todo esto?" o reírse del "típico hombre".

Aquí están algunas de esas canciones que la catapultaron a la fama, que sirven también de recorrido por su trayectoria vital a través de letras en las que dejaba píldoras de sus vivencias. Y que ya eran clásicos mucho antes de que su fallecimiento este miércoles les añadiera el calificativo de eternos.

10. When the heartache is over (1999). Para su despedida del formato disco (antes de que se lanzaran varios recopilatorios de toda su carrera), Tina Turner aparcó el rock y el soul y se pasó directamente al pop y a la música de baile. Lo que podía haber sido un desastre funciona gracias a las tablas y a la voz de la Turner, en un último gran sencillo que Europa acogió con los brazos abiertos.

9. A fool in love (1961) De su última canción a la primera. En su carta de presentación junto a su entonces pareja, Ike Turner, con el que formó dúo musical además de personal, Tina cantaba rabiosa sobre una base R&B muy alejada de las guitarras que la acompañarían en los 80. Fue la primera canción de su primer disco, The soul of Ike and Tina Turner. Y, desde luego, alma no le faltaba.

8. Don’t wanna lose you (1990). Aunque será sobre todo recordada por sus directos abrumadores, la intérprete era también una gran baladista. Albert Hammond, que antes había hecho grandes éxitos para Whitney Houston y que después los haría para Celine Dion, le compuso este tema para el álbum Foreign Affair. Una canción en principio menor en su repertorio y que acabó entre las más vendidas de 1990 en todo el mundo.

7. Private dancer (1984). Este "bailarín privado" era un tema que el líder de Dire Straits, Mark Knopfler, tenía en un cajón porque no estaba seguro de su éxito. Pero fue ofrecérselo a Turner y convertirse en un incunable. Aunque está a punto de cumplir 40 años, pocas baladas han sobrevivido con tanta clase en la industria musical.

6. River Deep, Mountain high (1966). El genio musical Phil Spector, creador del "muro de sonido" y tristemente célebre por asesinar a una actriz y acabar en prisión hasta su muerte por covid en 2021, escribió para el entonces dúo Ike & Tina esta canción llena de capas y de detalles que el propio Spector consideraba su mejor composición. Aunque no tuvo gran repercusión en la época, la propia Turner lo continuó tocando hasta su retirada, ya que consideraba este tema el que le ayudó a salir de la relación abusiva que mantenía con Ike e iniciar su camino en solitario. Se dice que Brian Wilson, de Beach Boys, estuvo presente en las difíciles sesiones de grabación, en las que Tina tuvo que realizar cientos de tomas vocales hasta alcanzar la perfección. Y lo logró.

5. We don’t need another hero (1985). Casi contraponiendo su imagen simpática, para todos los públicos, Tina Turner se lanzó al cine para hacer un papel de villana en la tercera entrega de Mad Max, acompañada de Mel Gibson. Pero en la banda sonora se hizo acompañar de un coro góspel que realzaba aún más el mensaje de la letra: no necesitamos más héroes.

4. Goldeneye (1995). Aunque en realidad les hacía la competencia, los grandes popes del rock, todos ellos blancos, acogieron a Tina Turner como una más del grupo. David Bowie era amigo personal (con él cantó la tibia Tonight) y Mick Jagger se deshacía en halagos con el trabajo de la cantante. Bryan Adams también interpretó con ella It’s only love, y Bono y The Edge, las dos cabezas (más) visibles de U2 le compusieron esta joya para la banda sonora de la película de James Bond del mismo nombre. Mucha orquestación y una canción que va in crescendo y que se cuenta entre las mejores de la saga. Y son unas cuantas…

3. Nutbush city limits (1973). Aunque la canción tiene ya 50 años, Tina Turner nunca la dejó en el cajón. La tocaba en casi todos sus conciertos y la regrabó en otros estilos a lo largo de su longeva carrera. Y eso a pesar de que su versión de Proud Mary de la Creedence Clearwater Revival tuvo en su momento mucha más notoriedad. El tema original, compuesto para parodiar el hecho de que su localidad de origen, Nutbush, no tenía unos límites delimitados, nació como una explosión guitarrera sobre las que la vocalista hablaba de su pueblo con vehemencia, casi con enfado, que contrastaba con una letra costumbrista en la que se hablaba de la iglesia, el colegio o las tiendas.

2. What’s love got to do with it (1984). La de Tennessee tuvo que esperar hasta los 44 años para llegar por primera vez al número 1 en Estados Unidos. Y no solo eso. Esta declaración de intenciones, convertida en una proclama contra el amor tóxico (¡en 1984!), es su canción más vendida y por ella fue galardonada con varios Grammys. Un tema que rechazaron Cliff Richard y Donna Summer y que en la voz de Tina es un puñetazo en la mesa contra las relaciones que se hacen llamar amor.

1. The best (1989). Aunque es su canción más conocida y radiada, pocos saben que en realidad pertenecía a otra mujer de armas tomar: la británica Bonnie Tyler. Solo dos años después de que la grabara, Tina Turner la rehizo y la convirtió en un hit imperecedero que se convirtió en su sello desde entonces. La letra se dirige a un amor, pero es inevitable no atribuírsela a ella cuando canta aquello de "You’re simply the best. Better than all the rest" ("eres simplemente la mejor. Mejor que todo el resto"). No solo está en todos los karaokes y concursos sobre la faz de la tierra -Chenoa se ganó el pase a la final de OT con su rendición del tema-, sino que también ha sido de las más imitadas. En esa época de finales de los ochenta, los adolescentes que aún no estábamos muy puestos en la lengua de Shakespeare, la coreábamos a voz en grito con la peculiar letra que Millán Salcedo le puso cuando la imitó en uno de los especiales de fin de año de Martes y 13, con un helecho por cabeza: "You pechi mi au". La gira de este disco, que en 1990 pasó por Madrid, Barcelona, Bilbao y Zaragoza, fue también simplemente the best.