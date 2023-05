'No finjas', el primer tema en estilo rap en español, cumple 40 años

El de No finjas, considerado el primer tema en estilo rap en español, cumple 40 años y su autor, el puertorriqueño Glenn Monroig, admite que se arrepiente de no haber grabado más canciones en dicho género ante su reinado de ámbito mundial.

"Uno de los grandes errores que yo he cometido en mi vida con respecto a ser tan 'avant-garde' (vanguardista) es no haber seguido haciéndolo", dijo el artista, que grabó una segunda versión de No Finjas pero no más canciones de rap.

El tema fue incluido en el disco homónimo y se publicó años antes de que algunos de los raperos puertorriqueños más destacados de la época, como Vico C, Rubén DJ o el difunto Brewley MC, se lanzaran al estrellato y labraran el camino para desarrollar posteriormente el reguetón, el género más escuchado hoy en el mundo.

"Si eso es lo que yo hice en el 83, pues imagínate lo que hubiera estado haciendo en el siglo XXI", agregó el compositor, guitarrista y cantante puertorriqueño, que ha trabajado distintos estilos como salsa, boleros y rumba.

Monroig, quien logró vender 30.000 copias del disco No Finjas, aseguró que la letra de la canción homónima aún sigue vigente a 40 años de su publicación.

"No me pareció que era tan radical lo que estábamos haciendo. Yo meramente compuse esas canciones en ese estilo y había que hacerle la música", recordó sobre el momento en que se creó la música de la canción junto a su banda.

Hijo del legendario bolerista puertorriqueño Gilberto Monroig, Monroig explicó que la composición de No finjas se inspira en un conocido suyo que estaba enamorado de una mujer.

En ocasiones, el cantante llamaba a este hombre y le preguntaba qué hacía, a lo que el otro le respondía: "aquí en casa de fulana, fingiendo".

"Y a mí me estuvo tan gracioso cuando ese tipo me dijo 'aquí', pausa, 'fingiendo'. Lo dijo como con tristeza, como llorao", recordó.

"'No fijas' es una crítica social en distintos segmentos o un montón de escenas, en viñetas. Y en cada viñeta yo voy criticando y hablando sobre situaciones en las que la gente escoge fingir", detalló.

Y entre las críticas sociales que Monroig reprocha en esa canción están el racismo y el fascismo.

"Tú dices ser tan liberal y sin prejuicio racial, no finjas. Que el racismo es en verdad una falta de moral, no finjas", menciona una parte de la letra.

"Pero dime cómo vas a reaccionar cuando tu nenita se quiera casar con un tipo que es brillante, pero tiene su rajita. No comprende que no puede esconder la verdad que siempre se viene a saber que esto es un prejuiciado y un racista... y un fascista, ¡fascista!", continúa el tema.

Monroig explicó, además, que agregó el término fascista "porque generalmente esas figuras de poder, esos son sus valores".

A nivel musical, el tema arranca bajo el género del funk y continúa así un poco pasada la mitad de los más de siete minutos de canción, hasta que en los últimos dos minutos se escucha a Monroig rapear.

Parte del rap que interpreta Monroig en No finjas es: "Aquí les vengo a contar algunos casos de la vida real... yo soy un tipo de la loza (zona metropolitana) y siempre soy el más que goza si se trata de rapear".

"Yo no me luzco, y yo no juzgo, solo lo digo como es. Y al que 'le pique' (le moleste) lo que digo, que se agarre del ombligo, porque el mundo está al revés", prosigue.