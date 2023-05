Muere Chas Newby, el bajista que formó parte de The Beatles durante dos semanas

Con probabilidad Paul McCartney es el bajista más conocido de The Beatles, pero no fue el único, pues antes tocó en ese puesto Chas Newby, músico que acaba de fallecer a los 81 años.

A principios de los años 60, The Beatles comenzaron destacar en los escenarios y tocaban regularmente en la icónica The Cavern Club en Liverpool.

En los inicios el grupo estaba formado por John Lennon, Paul McCartney, Pete Best en la batería y Stuart Sutcliffe en el bajo. Pero Sutcliffe dejó el grupo para concentrarse en su carrera artística, por lo que la banda necesitaba un bajista y ese fue Chas Newby.

Pero Chas Newby tenía que asistir a la universidad, pues estudiaba química y no tenía tiempo suficiente para dedicarle a un grupo que empeza a exigir mucha dedicación, así que apenas dos semanas después dejó la banda.

En el pasado Chas Newby aseguró que no se arrepentía de haber dejado el famoso grupo. "La música nunca iba a ser un medio de vida para mí. Quería hacer química", y agregó: "La gente a veces no me cree cuando digo que no me arrepiento, pero realmente no", aseguraba.