Detienen al 'tiktoker' que se hizo viral por grabarse entrando a casas de desconocidos sin permiso

El tiktoker de 'bromas' SecretMizzy ha sido detenido por la policía de Reino Unido después de que sus vídeos molestando a la gente y entrando en sus casas sin permisos hayan dado la vuelta a las redes sociales.

Las autoridades de Londres han comenzado a investigar todo su contenido. De momento, han confirmado que se trata de un adolescente de 18 años, que reside en el municipio de Hackney, y ha sido puesto en disposición policial por "alterar el orden público para grabarlo".

También han revelado que han comentado su investigación después de que los vídeos despertaran una gran polémica en redes sociales. En el contenido han podido observar numerosos incidentes como allanamiento de morada o "acercamientos no solicitados al público en la calle o en los medios de transporte".

Según se ha podido observar, el joven lleva más de un año intentando triunfar con contenido de 'bromas'. No obstante, ha sido su último intento, entrando en una lujosa casa de Londres mientras los dueños están dentro la que ha despertado finalmente el enfado de los usuarios.

Más de dos millones de reproduciones después y tras haber perdido su cuenta de TikTok y YouTube, ahora debe enfrentarse a la policía. Uno de los agentes ha declarado desde entonces que "la preocupación" se ha "generalizado" con estos vídeos, según ha informado The Daily Mail.

"Algunas personas se han referido a ellos como vídeos de 'broma', pero espero que este importante avance demuestre la seriedad con la que nos hemos tomado esta investigación", ha añadido el comisario jefe James Conway, de la Unidad de Mando Central Este de la Policía Metropolitana de Londres.

Aunque solo tenía 39.000 seguidores antes de que se eliminase la cuenta, sus vídeos han llegado tan lejos que incluso ha hecho una entrevista con The Independent. En ella aseguraba que toda la controversia se debe a que "es un joven negro".

"No finjo mis bromas, pero siempre me aseguro de resolver la situación después si siento que me he pasado", ha explicado: "Pero ninguna de mis bromas tiene intenciones maliciosas detrás y la mayoría de las personas que participan en ellas lo reconocen después de que hable con ellas".

"La polémica, aunque no sea buena, es la mejor manera de explotar en las redes sociales", ha añadido, una opinión cada vez más extendida y peligrosa, llevando a los usuarios a hacer cualquier cosa por convertirse en viral.