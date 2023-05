Así fueron los comienzos en YouTube de El Rubius, el creador de contenido pionero en España

Rubén Doblas Gundernsen adoptó el alias de ElRubius el 3 de abril de 2006, cuando abrió su primera cuenta de YouTube con la que cambiaría para siempre su futuro.

Nacido en Málaga el 13 de febrero de 1990, hijo de un padre español y una madre noruega, se mudó a Bergen cuando tenía tres años, tras el divorcio de sus padres. Estudió parte de primaria y secundaria en Madrid, cuando su madre volvió a casarse con 'El padrino', como le llama en sus vídeos.

Con 16 años volvió a Noruega y fue en esta época cuando publicó su primer vídeo de YouTube sobre el videojuego GTA IV, en inglés. Tras terminar el instituto, se instaló definitivamente en Madrid y compaginó los estudios de Animación con un trabajo en un supermercado.

Ya con 21 años, empezó a dedicarse más en serio a su canal de YouTube, publicando de manera regular montajes de videojuegos y creciendo cada vez más de comunidad hasta que, en 2012, tuvo que cambiarse de cuenta.

Con 'elrubiusOMG' todo cambió. Mostró su rostro por primera vez en un vídeo y se centró más en el mundo de los videojuegos de manera más irónico, con sus icónicos resúmenes de un minuto de los últimos lanzamientos.

En ese año, también publicó su parodio de Torero, Minero, que se convertiría en viral cuando el término aún casi no existía. A día de hoy, sigue siendo una de sus publicaciones más vistas con 100 millones de visualizaciones.

Y es que, la carrera del Rubius está llena de enormes cifras. En febrero de 2013, en apenas un año de dedicación, se convirtió en el primer español en conseguir un millón de suscriptores, y el décimo hispanohablante en lograrlo. En tan solo dos meses, ya tenía dos millones.

Los siguientes años su fama no dejó de crecer. Publicó su propio libro Troll, hizo una masiva gira por Sudamérica, reuniendo una multitud nunca vista para un grupo de creadores de contenido.

En ese momento, según como ha revelado mucho más tarde, comenzó a seguir las consecuencias de la fama en su salud mental. Su popularidad rebasó sus límites en mayo de 2018, cuando anunció que dejaba YouTube por un tiempo.

Antes de su descanso ya había comenzado a hacer directos, además de publicar vídeos en YouTube. Por eso, cuando regresó cinco meses más tarde, comenzó su transición oficial a Twitch.

Usó su canal inicial, renombrado como Rubius Z, para resubir su contenido de Twitch y poco a poco fue dejando atrás su canal principal. Desde 2019, Twitch es su principal fuente de ingreso.

En 2021, el streamer anunció que se mudaría a Andorra. Una acción que ya habían tomado muchos de sus compañeros, pero que generó una gran polémica en medios de comunicación.

ElRubius justificó su decisión en el agobio que sufría viviendo en Madrid, donde todo el mundo conocía la dirección de su casa. Aseguró que prefería vivir rodeado de otros creadores y que no tomaba la decisión por motivos fiscales. No obstante, fue muy criticado.

"Llevo estos 10 años de youtuber pagando casi la mitad de lo que he ganado en impuestos. Y estoy muy contento de haberlos pagado. Lo que me molesta es que, aunque lleve desde el día uno haciendo las cosas bien y de manera legal, como, sin duda, deben de hacerse, Hacienda me haya tratado como si fuera un 'delincuente'", declaró en su momento, por sus problemas judiciales con la Agencia Tributaria.

Desde entonces, reside en el país vecino con su pareja, Irina, con quien lleva saliendo desde 2016. En este tiempo, ha realizado su propio documental con Amazon Prime Video, Rubius X, que resume su más de diez años de popularidad.