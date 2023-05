La lucha de Jorge Fernández contra la enfermedad de Lyme: "Los suplementos son carísimos y no hay ayudas"

Hace cuatro años, Jorge Fernández decidió sincerarse sobre la enfermedad que padeció y que le hizo perder más de diez kilos. Una pérdida de peso que alarmó a sus seguidores por su notable cambio físico. El presentador explicó que se trataba de la enfermedad de Lyme, causada por la picadura de una garrapata. Además, también padeció un problema en el sistema digestivo por el consumo de mercurio.

Ambas dolencias que le afectan a su vida diaria, y de ellas ha hablado en varias ocasiones estos años. Ahora, lo ha hecho una vez más en las páginas de ¡Hola!, donde el presentador, coincidiendo con el día internacional de la enfermedad de Lyme, cuenta detalles de su lucha contra esta patología.

"Cuando me dieron el diagnóstico llevaba dos años", señala. "A lo mejor me pudo picar hace diez. Puedes no desarrollar la enfermedad, pero, si el sistema inmunológico está deprimido, aparece".

En su caso, cuenta, le empezaron a doler "los tobillos, rodillas y hombros". "Cada vez dormía peor. Después empezó a molestarme el estómago y perdía más peso".

Tanto como 13 kilos. Ha necesitado "un año" para ponerse "medio bien" y dos para estar "mejor". "Es un proceso muy largo siendo superestricto con la alimentación, haciendo ejercicio y durmiendo bien", relata el presentador, que asegura que por su cabeza nunca pasó dejar de conducir La ruleta de la suerte.

Según él, lo peor de todo es que "los suplementos son carísimos y no hay ayudas". "Lo mismo para el mercurio, hay poca gente que sepa quitar el mercurio, aluminio, arsénico o plomo".