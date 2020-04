Jorge Fernández se sincera sobre la enfermedad de Lyme que sufrió: "No veía el momento de curarme"

Hace unos meses, Jorge Fernández decidió sincerarse sobre la enfermedad que padeció y que le hizo perder más de diez kilos. Una pérdida de peso que alarmó a sus seguidores por su notable cambio físico. El presentador explicó que se trataba de la enfermedad de Lyme, causada por la picadura de una garrapata.

Ahora, el conductor de televisión ha querido desahogarse y contar el duro camino que ha tenido que pasar hasta llegar hasta la solución de su problema. "Hace tres años tuve un problema y me ha costado mucho... Es la enfermedad de Lyme, que viene básicamente por la picadura de una garrapata", comenzó explicando en una entrevista en la Cadena Ser.

"No pasa nada porque nuestro sistema inmune tiene defensas suficientes como para paliar esto, pero cuando tú tienes mal el sistema inmune por una mala gestión del estrés, como fue mi caso, esas bacterias, que en mi caso fueron la borrelia, la varesa y la bartonella, me salieron a la sangre y me hicieron el lío", apuntó.

Jorge Fernández se vio obligado a buscar la solución por él mismo, ya que tras varias visitas a médicos no encontraron remedio para su dolencia. "Como no daban con qué me pasaba, empecé a estudiar yo. Llevo tres años estudiando mucho sobre fisiología, medicina y enfermedades relacionadas con el tubo digestivo y el sistema inmune", explicó.