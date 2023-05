¿Qué es el Lyme? Todo sobre la enfermedad transmitida por garrapatas con la que convive Jorge Fernández

Jorge Fernández, presentador de La ruleta de la suerte, ha relatado su dura batalla contra la enfermedad de Lyme. Una dolencia para la que ha necesitado varios años de recuperación y por la que llegó a perder hasta 13 kilos. "Es un proceso muy largo, siendo superestricto con la alimentación, haciendo ejercicio y durmiendo bien", comenta en ¡Hola!. Esta patología se caracteriza, precisamente, por presentar síntomas como la pérdida de peso o los problemas de memoria, entre otros.

"La enfermedad de Lyme es causada por la bacteria Borrelia. Por lo general, los seres humanos contraen la enfermedad de Lyme debido a la picadura de una garrapata que es portadora de la bacteria", cuentan los expertos de Mayo Clinic. Por su parte, desde el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés), detallan que "las garrapatas se infectan cuando se alimentan de aves o mamíferos que portan la bacteria en la sangre".

¿Qué es la enfermedad de Lyme en humanos?

"Cuando me dieron el diagnóstico llevaba dos años. A lo mejor me pudo picar hace diez. Puedes no desarrollar la enfermedad, pero, si el sistema inmunológico está deprimido, aparece", cuenta Jorge Fernández sobre su enfermedad. Efectivamente, la picadura de la garrapata puede ser casi inapreciable, ya que resulta muy similar a la del mosquito y esta no significa que hayas contraído una enfermedad como el Lyme.

Los síntomas de la enfermedad de Lyme varían y, por lo general, aparecen en etapas, tal y como aclaran desde la Clínica Mayo.

Etapa 1. Los primeros síntomas aparecen entre 3 y 30 días después de la picadura y se caracterizan por el sarpullido, la fiebre, el dolor de cabeza, el cansancio extremo, la rigidez articular, las molestias, los dolores musculares o la hinchazón de los ganglios linfáticos.

Etapa 2. Entre 3 y 10 semanas después de la picadura, puede aparecer dolor en el cuello, debilidad muscular, latidos cardiacos irregulares, dolor o pérdida de la visión y dolor generalizado en el cuerpo.

Etapa 3. Los síntomas de la etapa 3 generalmente comienzan entre 2 y 12 meses después de la picadura de la garrapata y pueden manifestarse a través de la atrofia de la piel, o el daño en tejidos y articulaciones.

¿Cómo se cura la enfermedad de Lyme?



Toma precauciones es fundamental para evitar las picaduras de garrapatas Pexels

El tratamiento de la enfermedad una vez se ha contraído y diagnosticado pasa, en la mayoría de casos, por una pauta de antibiótico: puede ser en pastillas o intravenoso. Este último caso va asociado a la aparición de la artritis o el daño a al sistema nervioso o el corazón.

Formas de prevenir la picadura de garrapatas

En este sentido, lo ideal es llevar a cabo ciertas medidas de prevención para evitar la picadura de una garrapata y, en consecuencia, contraer Lyme: evitar las zonas de hierba alta, vestir ropa clara, calzado cerrado, pantalón y manga larga, y calcetines o usar repelente, son solamente algunas de ellas. Además, si descubrimos que una ya nos ha picado y ha enterrado la cabeza en nuestra piel, hay que quitarla con unas pinzas finas. Nada de quemaduras, aceite, vaselina ni otros remedios.

