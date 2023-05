¿Qué enfermedad padece Jorge Javier Vázquez? El posible motivo de salud por el que no sale en televisión

Jorge Javier Vázquez está de baja temporal desde el pasado 17 de mayo como presentador en Mediaset, lo que justo coincide con el final de 'Sálvame', que se despedirá, previsiblemente para siempre, de la televisión el próximo 23 de junio. Además, tampoco ha podido coincidir conducir las últimas galas de 'Supervivientes'. No es de extrañar que a día de hoy sean muchos los fieles espectadores del presentador catalán los que se pregunten cuál es el motivo de su ausencia. En resumidas cuentas, por qué no sale en televisión.

Lo cierto es que fue el polifacético Carlos Sobera, el mítico conductor de 'First Dates' el que quiso quitar hierro al asunto. "Sé lo que están pensando todos ahora mismo. Hay que vez lo que 'ha enguapecido' Jorge Javier Vázquez. Es lo que tiene. Bueno, que sepáis que se encuentra en casa indispuesto, pero no pasa nada. Está ya tranquilo, recuperado, y el próximo jueves, 25 de mayo, vendrá, así que hoy os tocará aguantarme a mí.

Sin embargo, Jorge Javier Vázquez ha demostrado en las últimas semanas que no se encuentra en su mejor momento profesional, lo que, por sus últimas declaraciones, podría estar afectándole a su salud mental. Pero ahí no acaba la cosa, porque la semana pasada, en una entrevista con la revista 'Lecturas', habló por fin del final de 'Sálvame': "Estoy a punto de llorar varias veces al día, le he dado mi vida entera".

La ansiedad podría estar detrás de la ausencia de Jorge Javier

A lo que sigue, "cuando digerí la noticia (de la cancelación) me dio un bajón. Me pregunté: '¿y ahora qué voy a hacer?'. Se me vino el mundo encima. Tanto tiempo fabulando con la idea de tener más tiempo para mí y sentir que ahora iba a tener todo el del mundo me daba ansiedad", se sincera el comunicador, que admite que, ahora, está "a punto de llorar varias veces al día".

Ahora bien, a diferencia de otras épocas convulsas en la vida del también actor de teatro y escritor, admitió que tiene la mente lúcida y sabe que tiene que protegerse. "El alcohol no es buen compañero. Cuando me enteré del final del programa pensé: 'menos mal que no me pilla bebiendo'".

La enfermedad que le obliga a dormir conectado a una máquina

Fue a principios de octubre del año pasado cuando el que fuera presentador de 'Aquí hay tomate' confesó que padece un trastorno que causa somnolencia e irritabilidad. "Me han diagnosticado apnea severa, por lo que tendré que dormir con maquinita. Lo celebro".

¿Qué es y por qué se produce la apnea del sueño?

El síndrome de apnea-hipopnea durante el sueño, o síndrome de apnea del sueño, es un trastorno respiratorio del sueño por el que, durante un breve tiempo, se interrumpe o disminuye considerablemente el flujo respiratorio de la persona afectada.

Deteriora el descanso de los pacientes afectados, por lo que puede perjudicar la vida diaria y tener un impacto negativo relevante a nivel psicológico, biológico y socio-laboral.

Estas pausas duran unos segundos o incluso algún minuto, tras lo cual la respiración normal se restablece: sin embargo, los episodios se producen entre 5 y 30 veces por hora, lo que lleva a la fragmentación del sueño.

Jorge Javier sufrió un ictus

A finales del año de 2019, el autor de 'La vida iba en serio' o 'Antes del olvido' sufrió un ictus en Marruecos una semana antes de ser intervenido de urgencia en Madrid. Se había marchado a Marrakech a pasar un fin de semana con una amiga cuando de repente perdió el conocimiento y quedo inconsciente como tres minutos. Sin embargo, continuó su vida normal.

Justo a este respecto, contó que le dolía mucho la cabeza por lo que tuvo que ir a urgencias y le dijeron que había sufrido un derrame cerebral y lo tenían que operar. Lo cuenta como una de las experiencias más traumáticas de su vida, pero se recuperó con facilidad, aunque nunca volvió a tener el ritmo frenético de vida que llevaba antes.