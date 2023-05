Garbiñe Muguruza anuncia su boda y detalla sus dos años de amor con Arthur Borges: "Dejó todo"

El próximo agosto, Garbiñe Muguruza y su pareja, Arthur Borgesasiste, celebrarán sus dos primeros años de relación. Antes, la tenista ha anunciado en ¡Hola! que se casan.

"Nos gustaría que fiera el año que viene, en verano, cerca de la playa y en España, porque es el lugar que más nos une", asegura la tenista, en exclusiva, en las páginas de la revista.

Además, la hispanovenezolana ha compartido detalles de la relación con su prometido, que es mitad español y mitad finlandés. Se conocieron en agosto de 2021, en Nueva York, donde él residía y ella competía. "Lo nuestro fue un flechazo. Salí del hotel a dar un paseo, me lo crucé, se giró y me deseó buena suerte", comenta, sobre la primera vez que se vieron.

Según cuenta, Arthur "trabajaba en Nueva York par Tom Ford, y fue muy valiente, porque dejó todo". "Se mudó a Ginebra conmigo y se vino a trabajar y a apoyarme en mi carrera", indica la tenista.

Sobre la boda, relata: "Me pidió que me casara con él de manera muy romántica. Preparó una mesa bajo un árbol en uno de mis hoteles favoritos, en Marbella, y cuando me lo propuso me puse a llorar".

Además, Garbiñe piensa en un vestido de novia que "acentúe" su figura. "No quiero que sea muy sexy, sí elegante y cómodo para bailar".

Sobre su carrera, dice: "No me he retirado en absoluto, pero debía tomarme un respiro y recuperar todas las cosas que me he perdido durante años. Con la vida que he tenido de viajes y competición siempre había sido difícil encontrar a una persona con quien compartirla". Así, y aunque está "muy contenta" con los sueños que ha cumplido en el tenis, promete "añadir" otros trofeos que le faltan.