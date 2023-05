La ceremonia de salvación de 'Supervivientes' emociona a Alma Bollo: "No sabéis lo especial que me hacéis sentir"

Manuel Cortés, Artùr Dainese, Alma Bollo y Raquel Arias se enfrentaron a una ceremonia de salvación exprés y sin el habitual barco del Pirata Morgan. Los nominados conocerían el nombre del primer salvado.

El cantante conoció que seguía nominado desde la enfermería, donde estaba evacuado por un terrible "cuadro de dolor en el estómago", según contó él mismo cuando expuso su diagnóstico.

Raquel Arias también continuaba nominada, tal y como anunció Laura Madrueño. De esta forma, la salvación oscilaba entre Artùr y Alma. Tras conocerse la salvación de Bollo, esta reaccionó abrazando a sus compañeros Jonan y Adara.

Manuel también celebró el éxito de su hermana desde la distancia. "Muchas gracias a toda la gente que me sigue apoyando, que sigue confiando en mí", agradeció la joven. "No sabéis lo especial que me hacéis sentir", aseguró emocionada.