Guillem, en 'First Dates': "Arnold Schwarzenegger es mi ídolo, lo admiro"

"Arnold Schwarzenegger es uno de mis ídolos por todo lo que ha hecho tanto físicamente como, posteriormente, en la política. Es una persona que ha logrado reinventarse y es digno de admirar", comentó Guillem a su llegada a First Dates este martes.

Su cita fue Berta, que comentó en su presentación que "soy muy ambiciosa, y eso me hace ser cabezota. Por ese motivo consigo lo que quiero".

Le contó a Carlos Sobera que había tenido un par de relaciones largas pese a sus 20 años: "Lo dejamos porque estábamos en puntos diferentes", explicó.

Al ver a su cita, la barcelonesa destacó que "me ha parecido bien, he visto que se cuida, pero es bajito". Él, por su parte, señaló que "me ha llamado la atención, es una chica guapetona que puede ser afín a mí".

Guillem y Berta, en 'First Dates'. MEDIASET

Ambos pasaron a la mesa para cenar y conocerse mejor, donde descubrieron que a los dos les gustaba mucho el deporte. Mientras ella se dedicaba a la natación, él prefería el gimnasio para seguir los pasos de su ídolo, Schwarzenegger.

El problema surgió, más que entre ellos, en sus gustos culinarios: "Como no haya algo que no me guste para comer, mal…", comentó Berta. Guillem le contestó que le gustaba todo menos el queso, algo que sorprendió a la barcelonesa: "Pues yo soy fan número uno del queso", le contestó entre risas.

Al final, el barcelonés sí que quiso tener una segunda cita con Berta: "He estado muy a gusto y como vivimos cerca, si quiere, me gustaría conocerla". Ella, por su parte, también deseo volver a ver a Guillem: "A ver qué sale fuera de las paredes de First Dates".