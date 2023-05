Así es Elsa Anka, presentadora de éxito en los 90 y sustituta de su hija, Lidia Torrent, en 'First Dates'

Los espectadores de mediados de los 90 recordarán a Elsa Anka por su paso por exitosos programas como El juego de la oca, Polvo de estrellas o La isla de los famosos.

Tras unos años dedicados a otros proyectos, la presentadora volvió a la primera línea para sustituir en el staff de First Dates durante la baja de maternidad a su hija, Lidia Torrent.

"Como se preveía la baja maternal de Lidia, me llamó la directora. Pensaba que era porque le iban a preparar una fiesta, y al final me propusieron trabajar en First Dates. Me pareció una idea fantástica y no lo tuve que reflexionar demasiado", reconoce la barcelonesa.

Los responsables del programa tanto han confiado en ella, en su experiencia y tablas en televisión que, en las últimas semanas, se ha alternado con Carlos Sobera a la hora de recibir a los comensales que acuden al restaurante en busca del amor.

Muchos de los que han acudido, incluso, se han declarado fans suyos y se han mostrado encantados de que Anka fuera la que les recibiese. Es más, algún comensal se ha ofrecido a cenar con ella, olvidándose de su cita.

Elsa Anka, (segunda por la izda), con el equipo de 'First Dates' CUATRO

El éxito de sus programas

Anka alcanzó gran popularidad en los años 90 gracias a sus apariciones en televisión. Polvo de estrellas en 1990 fue el primero, pero luego le siguieron Noche, Noche con Emilio Aragón y Belén Rueda; el programa deportivo El friki de Telemadrid junto a Juan Manuel López Iturriaga; El juego de la oca con Andrés Caparrós y Paloma Marín en Telecinco; Todo en familia con Ramón García en RTVE...

Ya en el nuevo siglo, viajó hasta La isla de los famosos de Antena 3 en 2003 junto a Marc Ostarcevic, Fayna Bethencourt o Coral Bistuer, entre otros. También se puso los patines sobre hielo en el concurso El desafío bajo cero, de Telecinco, en 2006, participando junto a Almudena Cid, Beatriz Luengo o Daniel Ducruet.

De izquierda a derecha y de arriba a abajo, Toñi Salazar, Toñi Moreno, Mario Vaquerizo, Melody, Juan Salazar, Elsa Anka, Rosa Benito y Víctor Janeiro. TELECINCO

Su última aparición televisiva antes de fichar por First Dates fue en 2021 en el docu-reality Los miedos de..., espacio de Mediaset donde los concursantes intentaban en cada entrega superar sus miedos a base de pruebas.

Lidia Torrent lo deja

A finales de marzo, Lidia Torrent anunció que dejaba el programa de citas de Cuatro después de siete años. Mientras que su madre había sido su sustituta temporal en sus meses de baja por maternidad, a partir de finales de mayo será Laura Boado, exconcursante de La isla de las tentaciones, la que acompañe a Sobera, Matías Roure y las gemelas Zapata en el restaurante.