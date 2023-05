Ayuso y Almeida reciben al Real Madrid tras ganar la Euroliga y dicen "no al racismo"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, han mostrado su rechazo a los gritos e insultos racistas en los eventos deportivos, tras lo acaecido en Valencia el pasado domingo con Vinicius Jr., en las recepciones oficiales que han ofrecido este martes al Real Madrid de baloncesto por la conquista de la undécima Euroliga.

"España es un país de acogida, de apertura, como lo es el Real Madrid, como es esta región capital donde todos somos madrileños desde el primer día", ha destacado Díaz Ayuso desde la Real Casa de Correos. Durante la recepción ha habido la foto de rigor en el balcón que da a la Puerta del Sol, donde se han concentrado decenas de aficionados, que han jaleado a los miembros del equipo madridista.

"Tenéis toda la solidaridad de la ciudad de Madrid", ha señalado por su parte el alcalde en el Palacio de Cibeles. "No al racismo y no la xenofobia, no podemos tolerar comportamientos de estas características", ha aseverado.

Desde la casa de todos los madrileños: nuestro apoyo inequívoco a @vinijr y al @realmadrid.



El racismo es intolerable, pero peor aún es sugerir que hay conductas que lo justifican. pic.twitter.com/DPDV1OiIk8 — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) May 23, 2023

A las recepciones oficiales en la Comunidad y el Ayuntamiento han asistido una delegación de la plantilla, el cuerpo técnico y la directiva del Real Madrid, que han ofrecido el título continental ganado por el conjunto blanco el pasado domingo en Kaunas contra Olympiacos.