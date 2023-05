Clamor mundial de apoyo a Vinícius:  Mbappé, Ronaldo, Lula, Neymar ... y hasta Pelé denuncian el racismo 

Futbolistas, exjugadores, clubes, instituciones, políticos... el mundo entero se ha volcado con Vinícius Junior tras sufrir otro episodio de odio y racismo en un partido de fútbol. Esta vez, Mestalla fue el escenario de insultos y gestos con tintes racistas que hicieron explotar al brasileño.

"No era la primera vez, ni la segunda, ni la tercera. El racismo es normal en LaLiga. La competición cree que es normal, la Federación también y los adversarios la alientan. Lo siento. El campeonato que alguna vez fue de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano y Messi hoy es de los racistas. Una hermosa nación, que me acogió y a la que amo, pero que accedió a exportar al mundo la imagen de un país racista", denunció en sus redes sociales el delantero del Real Madrid.

Las imágenes de Vinícius señalando al aficionado que le insultó han dado la vuelta al mundo y distintas personalidades no han dudado en mostrar públicamente su apoyo al futbolista. "No estás solo, estamos contigo y te apoyamos", no tardó en publicar Kylian Mbappé junto al mensaje del carioca.

Mbappé, apoyando a Vinicius en Instagram. Instagram de Mbappé.

"¿Cuándo va a acabar?", se preguntaba, Rafael Leao. "Estoy contigo, hermano", comentó Reece James en la publicación de Vini. "Estoy contigo", le ha dicho por su parte Neymar. "No basta una condena pública, es necesario el castigo. La Liga debe tomar medidas ejemplares urgentemente", ha reclamado Casemiro. También otros compañeros de selección como Richarlison o Martinelli se han posicionado a su favor.

Las muestras de apoyo que llegaron primero fueron la de la plantilla del Real Madrid. Thibaut Courtois aseguró en las entrevistas de después del partido que "si Vini dice que se va, me voy con él, esto no se puede tolerar". "Hoy fue otro día triste en España, otro día en el que lamentablemente ganaron los racistas. Es una vergüenza. ¡Sufriendo racismo, defendiéndote y luego que te expulsen tratando de defenderte! ¿Cuánto tiempo tenemos que aguantar esto?", escribió Militao, al que se sumaron Camavinga, Valverde y Benzema, entre otros.

"¿Quién protege a Vini en España?", se ha preguntado Rio Ferdinand, que considera que vio "una tarjeta roja después de ser ahogado y recibir abuso racial durante el partido". "¿Cuántas veces necesitamos ver a este joven sometido a esta mierda? Veo dolor, veo disgusto, le veo necesitando ayuda... y las autoridades no hacen una mierda para ayudarle", ha criticado el exjugador inglés.

De igual forma, varios clubes brasileños han emitido sendos comunicados condenando el racismo en los estadios españoles. El Palmeiras ha subrayado que "no podemos normalizar los prejuicios, que se tomen medidas con rapidez y rigor para que preservemos la pasión por el fútbol y sirvamos de ejemplo".

El exequipo del brasileño, el Flamengo, ha apuntado que "el fútbol pasa a un segundo plano cuando la violencia se impone. Violencia por ser quien eres. Violencia repetida y recurrente. Violencia cuando la víctima es el blanco, violencia cuando la víctima reacciona y denuncia la injusticia". El Santos, por su parte, ha dejado claro que el racismo es un crimen y, más que combatirse, debe castigarse severamente".

La Federación Brasileña de Fútbol se ha preguntado "hasta cuándo vamos a tener que luchar por actitudes concretas y efectivas dentro y fuera de las canchas". "No hay alegría donde hay racismo. Tienes todo nuestro cariño y el de todos los brasileños", le ha dicho a Vinícius.

Até quando ainda vamos vivenciar, em pleno século XXI, episódios como o que acabamos de presenciar, mais uma vez, em La Liga?



Até quando a humanidade ainda será apenas espectadora e cúmplice de atos cruéis de racismo?



Até quando vamos precisar lembrar que é crime?



Até quando… pic.twitter.com/S8LfAYhpiD — CBF Futebol (@CBF_Futebol) May 21, 2023

También Lula da Silva, presidente de Brasil, ha mostrado su apoyo al madridista: "Quiero hacer un gesto de solidaridad con Vinícius, un joven que sin duda es el mejor jugador del Real Madrid, y que sufre reiteradas agresiones. Espero que la FIFA y otras entidades tomen medidas para evitar que el racismo se apodere del fútbol", añadió en redes sociales-

Y el del alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes, que cargó duramente contra un Tebas que contestó al mensaje de Vinícius para defender que LaLiga no es racista. "Vete a la mierda, hijo de... ¿Quieres culpar a la víctima, imbécil?", le contestó el político a través de sus redes sociales.

Aunque la publicación más sorprendente ha llegado desde la cuenta oficial de Pelé, el mejor jugador de la historia del fútbol brasileño -y quizás del mundo-, recientemente fallecido.

"Pelé siempre admiró a Vinicius, por su alegría y talento. En las oportunidades que tuvieron para conversar, al Rey le encantó el cariño y respeto que se tenían el uno al otro. En este día, estamos absolutamente seguros de que Edson nos pedirá que escribamos esto, así que lo haremos.

Vinícius, la Fundación Pelé te apoya y admira tu valentía. Sigue siendo una voz activa y nunca dejes de sonreír ante la adversidad. El racismo ya no tiene cabida en el deporte que tanto amamos", fueron las palabras desde la cuenta del malogrado exfutbolista.

Pelé sempre admirou o Vinicius, pelo sua alegria e talento. Nas oportunidades que tiveram de conversar, o Rei adorava o carinho e respeito que nutriram um pelo outro. Neste dia, temos certeza absoluta que o Edson estaria nos pedindo para escrever isso, então assim o faremos.… pic.twitter.com/1zTogsmp4s — Pelé (@Pele) May 22, 2023

Con este nuevo episodio en Mestalla, son 10 las denuncias que ha presentado LaLiga por insultos racistas sobre Vinicius Jr. El Real Madrid ha anunciado que ha presentado también una denuncia ante la Fiscalía por presuntos delitos de odio y discriminación, mientas que la Fiscalía de Valencia ha abierto diligencias de oficio. El Valencia, por su parte, ha anunciado que expulsará de por vida a las personas identificadas en este episodio.