Vinícius acusa a España de racista y deja entrever que estaría dispuesto a irse

Vinícius Junior no tardó en alzar su voz tras los complicados momentos que vivió este domingo en Mestalla durante el duelo entre el Valencia y el Real Madrid. La perla brasileña mostró su hartazgo a través de sus redes sociales por una situación ya recurrente en estas dos últimas temporadas, y lo hizo en un duro comunicado en el que señaló de manera directa a LaLiga y la Real Federación Española de Fútbol y en el que no dudó en dejar entrever que estaría dispuesto a poner fin a todo por la vía más drástica, su salida de España.

El comunicado del joven jugador carioca llegó a través de su perfil oficial de Twitter, poco después de una primera publicación en su cuenta de Instagram con un duro mensaje dirigido a la competición. "El premio de los racistas fue mi expulsión, no es fútbol, es LaLiga", compartió a través de sus historias.

Minutos después, llegó un extenso tuit en el que expresó su opinión más pausada de lo sucedido en los últimos meses en sus visitas a estadios españoles. "No era la primera vez, ni la segunda, ni la tercera. El racismo es normal en LaLiga. La competición cree que es normal, la Federación también y los adversarios la alientan. Lo siento", arranca un texto en el que no duda en señalar a todo el país.

"El campeonato que alguna vez fue de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano y Messi hoy es de los racistas. Una hermosa nación, que me acogió y a la que amo, pero que accedió a exportar al mundo la imagen de un país racista. Lo siento por los españoles que no están de acuerdo, pero hoy, en Brasil, España es conocida como un país de racistas. Y desafortunadamente, para todo lo que sucede cada semana, no tengo defensa. Estoy de acuerdo", añadió.

Llegaré hasta el final contra los racistas. Aunque sea lejos de aquí

Por último, dejó una frase contundente en la que expresó su deseo de seguir peleando contra este lastre social y dejó un mensaje que alerta a los seguidores del club blanco. "Soy fuerte y llegaré hasta el final contra los racistas. Aunque sea lejos de aquí", culminó dejando entrever la posibilidad de poner rumbo a otro fútbol.

La respuesta de Tebas

El comunicado del futbolista brasileño pronto encontró la respuesta de Javier Tebas, presidente de LaLiga, que, como en otras ocasiones, no dudó en matizar algunas ideas del futbolista del Real Madrid. Así, utilizando un vídeo antiguo en el que el futbolista aparece valorando el papel de LaLiga en materia de racismo, increpó la actitud del joven deportista.

No te dejes manipular

"Ya que los que deberían no te explican qué es y qué puede hacer LaLiga en los casos de racismo, hemos intentado explicártelo nosotros, pero no te has presentado a ninguna de las dos fechas acordadas que tú mismo solicitaste. Antes de criticar e injuriar a LaLiga, es necesario que te informes adecuadamente. No te dejes manipular y asegúrate de entender bien las competencias de cada uno y el trabajo que venimos haciendo juntos", le espetó.

La imagen de tu campeonato se estremece

La reacción de Vinícius no tardó en llegar con una respuesta muy crítica con la flexibilidad de la competición con este tipo de problemas. "Una vez más, en lugar de criticar a los racistas, el presidente de LaLiga aparece en las redes sociales para atacarme. Por más que hablas y finges no leer, la imagen de tu campeonato se estremece. Mira las respuestas a tus publicaciones y llévate una sorpresa... Omitirte solo te hace igual a los racistas. No soy tu amigo para hablar de racismo. Quiero acciones y castigos. Un hashtag no me mueve", sentenció sobre una polémica que seguro traerá mucha cola en los próximos días.