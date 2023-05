Qué ha pasado con Vinícius en Mestalla

"No era la primera vez, ni la segunda, ni la tercera. El racismo es normal en LaLiga". Con este contundente mensaje respondía en redes sociales el jugador del Real Madrid, Vinícius Junior, tras lo acontecido este domingo en el Estadio de Mestalla durante el partido entre el Real Madrid y el Valencia.

El jugador ha vuelto a ser víctima de insultos racistas. Tras su llegada al estadio y la salida del autobús, los aficionados entonaron cánticos racistas, pero la situación fue a peor durante el partido. "Puto negro, que eres un idiota"; "Vinícius perro"; "Mono, que eres un puto mono". Estos son solo algunos de los insultos que estuvo recibiendo el madridista a lo largo del partido, hasta que, a falta de 15 minutos para que finalizase, acabó estallando.

"No quiero jugar más"

Quedaba un cuarto de hora para que concluyese el partido cuando Vinícius se encaró con la grada situada tras la portería de Mamardashvili. "Has sido tú, tú, tú", repetía el jugador en referencia a uno de los aficionados del Valencia, que había proferido gritos racistas. "No quiero jugar más", señaló sobre el césped Vinícius tras lo sucedido, aunque siguió jugando.

No es la primera vez que sucede algo así, ya que LaLiga ha presentado hasta 10 denuncias por hechos de este tipo contra el jugador brasileño. "La competición lo considera normal, la Federación también y los rivales lo fomentan. Lo lamento mucho. El campeonato, que una vez perteneció a Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano y Messi ahora pertenece a los racistas", destacó el jugador en un extenso mensaje en redes sociales.

Não foi a primeira vez, nem a segunda e nem a terceira. O racismo é o normal na La Liga. A competição acha normal, a Federação também e os adversários incentivam. Lamento muito. O campeonato que já foi de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano e Messi hoje é dos racistas. Uma nação…

El cántico racista antes de llegar al estadio

El futbolista brasileño fue recibido al bajar del autobús oficial del club con proclamas racistas que continuaron a lo largo de todo el partido.

"Una hermosa nación, que me acogió y a la que amo, pero que accedió a exportar al mundo la imagen de un país racista. Lo siento por los españoles que no están de acuerdo, pero hoy, en Brasil, España es conocida como un país de racistas. Y desafortunadamente, para todo lo que sucede cada semana, no tengo defensa. Estoy de acuerdo", añadió el jugador después de lo sucedido en el campo.