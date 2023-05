Coldplay continúa con su Music of the Spheres World Tour, gira mundial en la que pasarán por España. De hecho, el Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona recibirá a la banda de rock británica este miércoles 24 de mayo y jueves 25. Sin embargo, parece que su última cita, que será en noviembre, no está tan clara.

El próximo 22 de noviembre, el grupo capitaneado por Chris Martin terminará su tour en el Estadio Nacional Bukit Jalil de Kuala Lumpur, capital de Malasia. Pero el presidente del Partido Islámico de Malasia (PAS) ha pedido que se cancele el concierto.

"¿Por qué el gobierno quiere fomentar una cultura de hedonismo y perversión en este país?", preguntó Nasrudin Hassan, líder de la formación política. "Aconsejo a Coldplay que simplemente cancelen la actuación en Malasia. No trae nada bueno a la religión, a la raza ni al país".

Tras esta petición pública, Chris Martin se pronunció públicamente a través de la radio nacional HITZ. "Cada vez que conozco gente de Malasia, siento una gran sensación de amor y calidez. Todos son bienvenidos a nuestro show" declaró el cantante y pianista de Colplay, que en noviembre sería su primera actuación en el país del Sudeste Asiático.

Además, el músico asegura que no pretende cancelar el concierto. "Amamos a todas las personas, a todo tipo de personas, a todas las religiones. Todos los líderes, todos los seguidores, nadie está excluido", declaró y, después, invitó a Nasrudin Hassan a que ir. "Queremos que vengas a nuestra actuación y te sientas libre de ser tú mismo y de dejar que todos sean ellos mismos. Cualquiera que no esté feliz de que vengamos, lo sentimos, pero también los amamos".