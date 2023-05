Según ha podido saber el periódico británico Daily Mail, aunque no hay confirmación oficial, la actriz Emma Watson y el multimillonario Brandon Green han finalizado su relación, algo que habría ocurrido poco después de la época navideña, si bien hasta ahora no se había hecho público.

Eso sí, como se desconocen los motivos de la ruptura, cobra más importancia si cabe unas palabras recientes de la intérprete en las que hablaba sobre cómo le había afectado un fenómeno astrológico, en un post en el que celebraba cumplir 33 años —el pasado 15 de abril—.

La actriz de la saga Harry Potter y el hijo del expresidente de Topshop llevaban juntos 18 meses, si bien dado el hermetismo con el que ambos han llevado su idilio y su vida privada poco más se podía entrever. De ahí que los fans hayan entendido que en aquella publicación en su Instagram estaba la clave.

"En otros tiempos he hecho las cosas mal y me he sentido enfadado por muchos de esos mismos asuntos. He hecho terapia y he aprendido más sobre el amor y sobre ser mujer. He tardado tres años, pero finalmente he descubierto una práctica diaria…", escribía en sus redes sociales la intérprete de Mujercitas o La bella y la bestia.

Era entonces cuando daba a conocer que ese cambio que había experimentado se debía sobre todo a "el retorno de Saturno", hecho astrológico que se refiere al momento en el que dicho planeta se vuelve a colocar en la misma posición en la que estaba cuando ella vino al mundo.

Se supone, además, que es muy frecuente que cuando esto ocurre ayuda a las personas a tomar decisiones de cambios importantes que afectarán de manera positiva a su vida.

Según se decía, la pareja, a la que solo se había visto en un par de escapadas en Londres y Venecia, no congeniaban ni le gustaba a las amistades cercanas a Watson, dado que si bien tenían en común la importancia que le dan al activismo por el medio ambiente, Brandon era un empresario millonario que vive a caballo entre Inglaterra y Mónaco, donde posee un exitoso local.

Por su parte, Emma, si bien ha declarado que no volverá al cine a no ser que se interese mucho por un proyecto en el que se den determinadas circunstancias, ha debutado recientemente en la dirección, dirigiéndose a sí misma en un spot publicitario de moda.