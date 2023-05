Convertida en un celebridad desde su infancia por su papel como Hermione Granger en la franquicia Harry Potter, Emma Watson siempre ha sido muy consciente del peso que conlleva la fama. Sin embargo, en 2019, la actriz, modelo y activista británica sorprendió alejándose de la industria cinematográfica, después de participar en la versión de Mujercitas de Greta Gerwig. Una desaparición momentánea que ella misma ha querido abordar ahora con la perspectiva del paso del tiempo

"No era feliz, para ser honesta. Creo que me sentí atrapada", ha confesado la actriz en una entrevista reciente para Financial Times. "Encontré realmente difícil vender algo sobre lo que no tenía mucho control. Situarme al frente de una película y tener a cada periodista preguntándome cuál era mi punto de vista. Fue muy difícil tener que ser el rostro y la portavoz de cosas de las que no pude participar en el proceso".

Estas declaraciones se relacionan directamente con sus últimos trabajos en el live-action de La Bella y la Bestia (Bill Condon, 2017), su colaboración junto a Tom Hanks en El círculo (James Ponsoldt, 2017) y su aparición en Mujercitas, con un elenco compuesto de personalidades célebres como Saoirse Ronan, Florence Pugh, Laura Dern, Louis Garrel o Timothée Chalamet. Una serie de interpretaciones por los que los espectadores y los profesionales más críticos señalaron negativamente las actuaciones de Watson.

El peso de la fama

"Me hicieron responsable de una manera que comencé a encontrar realmente frustrante, porque no tenía voz, ni tenía nada que decir", confiesa Watson sobre esta ausencia en pantalla. "Comencé a darme cuenta de que solo quería estar frente a cosas en las que si alguien me iba a criticar fuera de una manera que no me hiciera odiarme a mí misma, diciéndome: "Sí, lo arruiné Fue mi decisión y debería haberlo hecho mejor".

Pero, la intérprete no ha parado en todo este tiempo y promociona actualmente su marca de ginebra Renais, que creaba en tierras francesas junto a su padre y su hermano Alex. Un negocio familiar que la llevaba a la tierra en la que nació, puesto que Watson vino al mundo en París en 1990 y su vida ha estado muy apegada al territorio galo.

Watson también escribió y dirigió en 2022 un cortometraje para la marca Prada, mostrando un acercamiento a un posible desarrollo en su carrera como cineasta. "Ser directora parecía inalcanzable. No creo que tuviera ninguna confianza en ello. Sé que parece raro, ya que me crie en un set de rodaje".

En el documental de HBO Max Regreso a Hogwarts que inauguró 2022, Watson ya explicaba algunas de las claves de su alejamiento del cine y la televisión. La actriz también hablaba de ello recientemente una publicación en sus redes sociales para celebrar su 33 cumpleaños, que gustaba a más de cuatro millones de internautas y apuntaba a un atisbo de retorno hacia la vida pública.

De hecho, la actriz también ha revelado que pretende volver "absolutamente" a protagonizar algún título en los próximos años. "Estoy feliz de estar sentada y esperar al próximo proyecto adecuado. Me encanta lo que hago. Se trata de encontrar una forma de hacerlo en la que no tenga que romperme en diferentes caras y personas. Ya no quiero cambiar al modo robot. ¿Tiene sentido?", concluye Watson, quien ya podría estar preparando su regreso a la gran pantalla.

