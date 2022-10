Beyond the Wand: The Magic and Mayhem of Growing Up a Wizard. Así se llama la autobiografía en la que el actor Tom Felton (35) se abre sobre su adolescencia y entrada a la edad adulta, marcadas por las adicciones, la dependencia al alcohol y la lucha por salir adelante.

El intérprete presentó el libro, editado por Penguin, el pasado martes, a la espera de publicarlo en España, donde se traduce como Más allá de la varita: magia y caos de crecer como mago: el título es una anticipación al malestar que Felton vivió más allá de la fama que le brindó la saga de Harry Potter, en la que dio vida a Draco Malfoy.

El artista admite que sus problemas de adicción al alcohol empezaron cuando era muy joven. Empezó con "varias pintas a diario" y pasó a acompañarlas, con el tiempo, con chupitos de whisky. Su manager, que por aquel entonces era su pareja, le sugirió que pidiera ayuda.

Sin embargo, el intérprete no dio el paso por aquel entonces, pues se animó a ello tras una conversación con su abogado, quien fue muy claro con él: "No te conozco muy bien, pero pareces un buen tipo. Solo quiero decirte que esta es la intervención número 17 que hago en mi carrera por este motivo. 11 de esas personas están muertas. No seas el número 12".

En la primera clínica donde ingresó aguantó apenas un día. En el segundo centro fue expulsado por incumplir las normas y, en el tercero y definitivo, sintió que ya no le daba "vergüenza" pedir ayuda y admitir que no estaba "bien". Ahora anima a todo el mundo a que lo haga. "De ninguna manera quiero suavizar la idea de ir a terapia, es un primer paso difícil de dar, pero quiero poner de mi parte para normalizarla", explica al respecto.

Una conexión especial con Emma Watson

La actriz Emma Watson, quien daba vida a Hermione Granger, contó el pasado año que entre ambos había una conexión especial y que, aunque ahora son muy buenos amigos, en las primeras películas llegaron a estar enamorados el uno del otro. Sin embargo, su relación era imposible.

"Siempre tuve un enamoramiento secreto con Emma, pero quizá no del modo que a la gente le gustaría oír", apunta Felton en su libro. "Eso no significa que no hubiera chispa entre nosotros. La hubo, sin duda, solo que en momentos distintos", se lee en un adelanto publicado por The Evening Standard.

En el reencuentro especial que HBO preparó, Watson relató que, en una ocasión, durante unas clases particulares, les pidieron a los actores más jóvenes del reparto que dibujasen cómo se imaginaban a Dios. Felton optó por hacer un retrato de "una chica con una gorra con la visera puesta hacia atrás sobre un monopatín". "Y no sé cómo decirlo: me enamoré de él", reconoció la actriz. "Era tres años mayor que yo, así que me decía que yo era como su hermana pequeña".