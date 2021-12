Uno de esos cuelgues juveniles que son las primeras reacciones al amor, cuando se está entrando en la adolescencia. Nada del otro mundo, claro, pero que si se dan en el rodaje de una película que acabaría dando lugar a una de las sagas más exitosas de la historia del cine, obviamente, tiene su repercusión. Emma Watson ya aseguró en su momento que estuvo enamoradísima de su compañero de reparto Tom Felton, aunque ahora ha desvelado cómo y cuándo se dio cuenta de que así eran las cosas mientras rodaban Harry Potter.

La amistad entre ambos intérpretes en la actualidad es de sobra conocida (de hecho hace poco el propio actor reconocía que había quedado recientemente con Watson) y ahora, como se acerca el especial de HBO Max sobre el vigésimo aniversario de la primera cinta de la historia del joven mago (se estrena el 1 de enero de 2022), más detalles van saliendo a la luz.

La actriz que encarnase a Hermione Granger ha revelado que diariamente, durante el rodaje, lo que hacía nada más llegar al set era revisar la call sheet (un documento de producción que recopila la información sobre quién tiene escenas que grabar ese día) para ver si Tom, que se metió en la piel de Draco Malfoy, también tenía que rodar.

De hecho, sorprende saber que Emma aún recuerda el número que se le asignó a Tom Felton para su identificación en la call sheet: el siete. Además, ha rememorado el momento exacto en el que se percató de que ese sentimiento que empezaba a conocer era el amor: cuando durante unas clases particulares les pidieron a los actores más jóvenes del reparto que dibujasen cómo se imaginaban a Dios.

Tom Felton optó por hacer un retrato de "una chica con una gorra con la visera puesta hacia atrás sobre un monopatín". "Y no sé cómo decirlo: me enamoré de él", ha reconocido Watson. Eso sí, por muchos rumores y habladurías que haya habido a lo largo de los años, ha querido dejar claro que nunca ocurrió nada entre ellos: "Era tres años mayor que yo, así que me decía que yo era como su hermana pequeña".

A pesar de este desengaño amoroso, la amistad ha perdurado, entre otras cosas, porque Felton no quiso hacer leña del árbol caído y se portó como hay que comportarse cuando se enteró de que le gustaba a Emma, ya que alguien la delató mientras estaban en maquillaje y peluquería. "Me volví muy protector con ella. Sí, siempre he sentido debilidad por ella y sigue siendo así. Siempre ha habido algo que es como... No sé, una especie de conexión", ha explicado.