Emma Watson y Rupert Grint estuvieron a punto de dejar 'Harry Potter': "La fama nos golpeó a lo grande"

Mientras el mundo entero espera que llegue 2022, los fans de Harry Potter tienen otro motivo para apresurar la entrada en el año nuevo: ver el especial Harry Potter: Regreso a Hogwarts que se estrena este mismo 1 de enero. Y es que los primeros adelantos ya están dejando grandes revelaciones de la saga, como que Rupert Grint y Emma Watson estuvieron a punto de abandonarla.

"Estabas considerando retirarte, nunca he hablado contigo de eso", le comenta Grint a Watson durante una de las escenas de este especial, enmarcado dentro del 20 aniversario de la primera película, Harry Potter y la piedra filosofal. "Sí. Creo que tenía miedo. No sé si alguna vez sentiste que llegaba a un punto de inflexión en el que decías, esto es para siempre", responde la actriz.

Ambos intérpretes han rememorado sus comienzos en los papeles de Ron y Hermione cuando la saga empezó a andar y ellos apenas tenían once y nueve años, respectivamente. Un hecho que sin duda transformó su mundo y del que no fueron del todo conscientes al principio: "Tuve momentos a lo largo de los cuales me puse a pensar cómo sería la vida si lo dejara", confiesa Grint. "La fama nos golpeó a lo grande", le secundaba Watson.

Su mayor adversidad ha sido a la vez eso que ha unido más a Grint, Watson y por supuesto Daniel Radcliffe. El que diera vida al mago protagonista también ha reconocido que también tuvo sus momentos: "Nunca hablamos de ello. Supongo que íbamos a nuestro ritmo, estábamos en el momento. No se nos ocurrió que probablemente todos tuviéramos sentimientos similares", reflexiona el británico.

Grandes revelaciones y reflexiones como estas son las que deparará Harry Potter: Regreso a Hogwarts, el especial que podrá verse en HBO Max a partir del próximo 1 de enero. Porque nada mejor que recibir el Año Nuevo junto a viejos amigos de la pantalla como son Ron, Hermione y Harry.

