Emma Watson confiesa cuándo "se enamoró" de Tom Felton mientras rodaban 'Harry Potter'

Cuando Emma Watson consiguió el papel de Hermione Granger en Harry Potter y la piedra filosofal (2001), la que sería la primera entrega de la exitosa saga cinematográfica de Harry Potter, era una niña de 10 años. Durante los diez años siguientes, a medida que su personaje crecía, ella también lo hacía en la vida real, junto a sus compañeros de reparto en las ocho películas que marcaron todas las etapas de su adolescencia. También los primeros amores.

En el especial Harry Potter: Regreso a Hogwarts, que HBO Max estrenará el próximo 1 de enero, conmemorando el vigésimo aniversario de Harry Potter y la piedra filosofal, la actriz admite el enamoramiento que tuvo en determinado momento del rodaje de la saga de su compañero de reparto Tom Felton, el intérprete del malvado Draco Malfoy.

Desde hace años era conocida la conexión especial que siempre ha existido entre ambos actores, que son amigos cercanos y en ocasiones se han ido de vacaciones juntos, alimentando rumores de un noviazgo que no ha existido más allá de la complicidad. No obstante, en el especial de la reunión Watson admite el crush que sintió por su compañero y cómo surgió.

"Entré en la sala donde dábamos clases particulares durante el rodaje. Nos habían puesto como tarea dibujar nuestra imagen personal de Dios, y Tom había dibujado una niña sobre un monopatín y con una gorra puesta para atrás. No sé cómo decirlo, simplemente me enamoré de él", explica Emma Watson en un adelanto del especial, según ha publicado ET Canada.

La actriz confiesa que siempre al llegar a trabajar al set de rodaje buscaba el nombre de Tom Felton en la hoja donde aparecía registrado qué miembros del equipo trabajaban ese día y, si veía su nombre, "ya era un día muy emocionante".

Felton, que es tres años mayor que Watson, también aporta su propia visión en el especial. "Una vez en la sala de maquillaje oí que alguien decía que estaba enamorada de mí. Entonces me volví muy protector", afirma el actor, que siempre la vio como una hermana pequeña. "Siempre he tenido debilidad por ella, hasta el día de hoy. Siempre hemos tenido una especie de conexión".

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.